Pression sur Israël pour qu’il protège les civils palestiniens alors que le nombre de morts augmente.

Gaza : Israël a fait face à une pression internationale croissante, notamment de la part de son principal allié les États-Unis, pour qu’il fasse davantage pour protéger les civils palestiniens à Gaza alors que le nombre de morts augmentait et que les combats s’intensifiaient entre les forces israéliennes et les militants du Hamas à proximité et autour des hôpitaux. Les appels mondiaux à la retenue israélienne se sont multipliés alors que le nombre de Palestiniens tués a dépassé les 11 000 lors d’un bombardement israélien lancé il y a cinq semaines contre le Hamas en représailles à son déchaînement meurtrier du 7 octobre dans le sud d’Israël. Dans ses commentaires les plus fermes à ce jour sur le sort des civils pris dans les tirs croisés de Gaza, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré vendredi aux journalistes lors d’une visite en Inde : « Beaucoup trop de Palestiniens ont été tués ; beaucoup trop ont souffert de ces tirs ». les semaines passées. »

Blinken s’est félicité des pauses humanitaires quotidiennes de quatre heures de la part d’Israël annoncées jeudi par la Maison Blanche et a déclaré que davantage d’actions étaient nécessaires pour protéger les civils de Gaza. Mais il a réaffirmé le soutien américain à la campagne visant à garantir que Gaza ne puisse plus être utilisée « comme « plate-forme pour lancer le terrorisme », a déclaré devait cesser de bombarder Gaza et de tuer des civils.

La France, a-t-il déclaré, « condamne clairement, les actions « terroristes » du Hamas, mais tout en reconnaissant le droit d’Israël à se protéger, « nous les exhortons à arrêter ces bombardements » à Gaza.

En réponse, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les dirigeants du monde devraient condamner le Hamas et non Israël. Ces crimes que le Hamas commet aujourd’hui à Gaza seront commis demain à Paris, à New York et partout dans le monde, a déclaré Netanyahou.

Israël a déclaré que les militants du Hamas, qui détiennent jusqu’à 240 otages de différentes nationalités capturés lors de l’attaque du mois dernier, profiteraient d’une trêve pour se regrouper en cas de cessez-le-feu.

