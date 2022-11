Président Ghazouani félicite le président Mahmoud Abbass

Le président de la République félicite le président Mahmoud Abbass à l’occasion de l’anniversaire de la proclamation de l’État palestinien

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a adressé, ce lundi, le message de félicitations suivant à Son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas Abou Mazen, Président de l’État de Palestine :

« Excellence et cher frère,

A l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de la proclamation de l’État palestinien, j’ai le plaisir d’adresser à Votre Excellence mes chaleureuses félicitations, en souhaitant au peuple palestinien frère davantage de progrès et de prospérité.

Je vous renouvelle également notre volonté de poursuivre nos efforts pour renforcer et développer les relations de coopération existantes entre nos deux pays au service des intérêts de nos deux peuples frères.

Veuillez agréer, Excellence et cher frère, l’expression de ma très haute considération.

Votre frère : Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. »

Proclamation de l’État palestinien 15 novembre 1988

Le peuple palestinien célèbre demain l’anniversaire de la déclaration d’un État palestinien, alors que la cause palestinienne a documenté la signature de la déclaration d’Alger en octobre, qui a uni les factions palestiniennes pour mettre fin à la division interne et lutter contre les crimes sionistes.

Dans son célèbre discours au Conseil national de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), feu le dirigeant Yasser Arafat a annoncé la création d’un État palestinien avec pour capitale El-Quds Al-Sherif.

Yasser Arafat a déclaré : « Le Conseil national palestinien, au nom de Dieu et au nom du peuple arabe de Palestine, déclare la création d’un État palestinien sur notre terre de Palestine, avec Al-Quds comme capitale.