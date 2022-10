La Mauritanie félicite l’Algérie et salue l’accord des factions palestinennes

La Mauritanie félicite l’Algérie et salue l’accord des factions palestinennes

Communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur :

« La République islamique de Mauritanie a accueilli avec une grande satisfaction la signature, jeudi 13 octobre 2022, de l’accord de réconciliation entre les factions palestiniennes sous l’égide de la République algérienne démocratique et populaire.

A cette heureuse occasion, le gouvernement mauritanien félicite la République algérienne sœur pour ce succès historique, qui a été obtenu grâce aux efforts inlassables déployés par Son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune pour surmonter toutes les difficultés qui se dressaient sur la voie de l’unité palestinienne.

Le gouvernement mauritanien félicite également les frères palestiniens pour avoir répondu à l’appel de l’intérêt commun palestinien, adopté le langage du dialogue et de la concertation pour résoudre les différends, et consacré le principe du partenariat politique entre les différentes forces nationales palestiniennes, soulignant que la réalisation de l’unité nationale palestinienne est le seul moyen d’atteindre les objectifs légitimes du peuple palestinien et l’établissement de son État indépendant avec, pour capitale, El Qods Al Cherif».