Les grandes lignes révélées par le Président Tebboune

Politique interne et externe et développement local

Publié dans LNR Dimanche 25 Septembre 2022

En présidant l’ouverture de la quatrième rencontre avec les walis de la République des 58 wilayas que compte l’Algérie, le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a fait de lourdes déclarations concernant la politique interne et externe du pays.

à Alger et plus précisément au Palais des Nations (Club des Pins), le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a réuni, hier samedi, les walis de la République des 58 wilayas du territoire national y compris les seize nouveaux walis récemment installés, à travers lesquels le Chef suprême du pays a fait le point sur le bilan des résultats accomplis et présentés par le Gouvernement pour l’année 2021, tout en développant les principales démarches, décisions et mesures prises pour l’année 2022 concernant la politique générale du pays.

Au cours de son allocution, le Président Tebboune est revenu sur la politique externe du pays, mais avant, le Chef de l’Etat est revenu sur la politique interne, où il a défendu bec et ongles les résultats obtenus durant l’année 2021, notamment dans de nombreux secteurs vitaux du pays, tels que l’industrie et l’agriculture, sans parler de la couverture presque totale des zones d’ombre, où le taux de la réalisation des objectifs « a atteint les 82% », a révélé le Président Tebboune.

« C’est un bilan mélangé entre positif et négatif », telle était l’appréciation du président de la République sur les résultats accomplis par les walis durant l’année 2021.

Zones d’ombre, 82% éliminées

« Un an est passé depuis notre dernière rencontre, en septembre 2021. A l’époque où le décollage de l’économie du pays avait repris après deux ans et demi passés dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Aujourd’hui, nous sommes passées à la vitesse supérieure pour construire ensemble le pays.

Je remercie certains walis car ils ont sauvé une partie de la population algérienne. Grâce à eux, nous avons atteints 82% de nos objectifs concernant les zones d’ombre. Nous avons éliminé 82% des zones d’ombre. Il s’agit de huit millions d’Algériens qui vivaient dans des conditions trop difficiles à supporter et à accepter. Nous avons réussi à introduire l’eau, électricité, le gaz, nous avons aussi retapé des routes, construis des écoles et des établissements de santé.

Certes, nous avons investis des milliards de dinars mais, les gens issus des zones d’ombre méritent cette grande action menée par l’Etat. Protéger les pauvres c’est protéger le pays », a dit le président de la République au cours de son allocution prononcée devant les membres du Gouvernement et les walis de la République.

Avant de conclure ce dossier, le Chef de l’Etat a appelé les walis à consentir plus d’effort pour éliminer les derniers foyers des zones d’ombre, « J’espère ne plus parler des zones d’ombre à l’avenir », dira le Président. Par ailleurs, le Président Tebboune est revenu, également, sur le bilan réalisé par le Gouvernement concernant la relance des projets à l’arrêt, ici le Chef Suprême du pays a félicité la grande contribution des walis de la République « qui a permis », dit-il, « de relancer plus de 850 projets à l’arrêt dans les zones industrielles et de créer plus de 51.000 postes d’emploi.

« Fini les lettres anonymes pour corruption, les broyeurs doivent êtres éradiqués »

Pour créer et donner plus de confiance, d’engagement et de responsabilités pour les walis de la République, le Premier Magistrat du pays a décidé la décentralisation des décisions pour ces derniers. Désormais, les walis de la République bénéficieront d’un plein pouvoir pour prendre des décisions et gérer les activités pour le bien de leur wilaya. Pour réconforter et mettre à l’aise les walis de la République dans leur mission quotidienne et pour servir le citoyen, le Chef de l’Etat a désapprouvé les lettres anonymes pour corruption, tout en ordonnant, hier, lors de son allocution au Palais des Nations, de mettre fin aux lettres d’anonymes qui empoisonnent le travail des walis de la République. « Il faut éradiquer ces broyeurs qui entachent la réputation de hauts responsables. Il faut récupérer le rôle jadis des walis. A l’époque, le wali avait des prérogatives et les activités du pays marchaient très bien. Malheureusement, dans les années 90, le wali a vu ses prérogatives arrachées ; il est devenu le bouc émissaire en un laps de temps très court », dira avec un tonnerre de colère le président de la République, lors de son allocution livrée hier à Alger.

Et pour mieux lutter contre le fléau de la corruption, surtout lorsqu’il s’agit de grandes affaires, le Chef de l’Etat a indiqué hier, qu’Alger va abriter des institutions spécialisées dans la lutte contre la corruption. « Les enquêtes contre la corruption se feront à Alger », souligne le Président Tebboune.

« Je veux 9 millions de tonnes du blé pour 2023 »

Parlant de la crise alimentaire internationale et ses répercussions sur les prix du blé au niveau mondial, et parlant aussi de la production du blé au niveau national, le président de la République a exigé hier une hausse dans la production du blé pour l’année 2023. « Nous avons un immense pays, trois millions d’hectares de terres fertiles n’ont pas encore cultivé, un tel pays très important comme l’Algérie n’arrive pas à dépasser la barre des cinq millions de tonnes par an, c’est honteux », a-t-il dit devant les nombreux hauts responsables de l’Etat. « Il faut hausser la barre de la production nationale à neuf millions de tonnes par an, et ce à partir de l’année prochaine, nous possédons les moyens pour réussir ce pari », a expliqué le président de la République à l’occasion de l’ouverture des travaux walis-Gouvernement hier à Alger.

« Nous avons réalisé des victoires dans le domaine social »

Pour le Président Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie a réalisé de bons progrès durant l’année 2021, et le domaine social est un exemple parfait de cette réussite. « Nous avons réalisé des victoires que d’autres pays, je dirais très nombreux, n’ont pu le faire », a-t-il soutenu. Le Chef de l’Etat a cité l’allocation de chômage, une formule financière initiée par le Président Tebboune et accordée spécialement aux personnes sans emploi, à laquelle près de deux millions d’Algériens ont déjà bénéficié. « Nous avons défendu le pouvoir d’achat par un travail sans arrêt durant toute une année. Nous avons augmenté les salaires, accordé des allocations de chômage dont l’Algérie est le seul pays en Afrique et dans le monde arabe à s’engager dans cette formule. Et malgré un Covid-19 persistant, nous allons encore augmenter les salaires pour le mois de janvier de l’année prochaine, et celui des allocations chômage aussi, dès janvier ou février prochain, et par ce fait, l’Algérie est le rare pays qui a pris cette mesure. L’Etat n’abandonnera jamais ses citoyens », dira avec fierté le président de la République.

BRICS, Mali, Sahel, Niger, Palestine et Sahara occidental, dossiers brûlants

Evoquant la politique extérieure du pays et parlant aussi du grand retour de la diplomatie algérienne sur la scène régionale, continentale et internationale, le Président Tebboune a cité de nombreux dossiers brûlants, tels que la situation en Libye, au Niger mais également le terrorisme au Sahel, le Mali particulièrement, l’indépendance de la Palestine et du Sahara occidental.

Pour ce qui est de l’adhésion de l’Algérie à BRICS, un groupe de cinq pays qui se réunissent depuis 2011 en sommets annuels : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, le Premier magistrat du pays a indiqué que cette adhésion se fera après une fortification de l’économie nationale, une condition valable. « Nous nous préparons pour rejoindre les pays de BRICS, mais, pour cela, il faut que nous fortifions notre économie nationale », dira le Président.

Concernant la situation au Sahel et particulièrement au Mali et au Niger, le Chef de l’Etat a mis les points sur le « i », en prévenant que d’autres mesures seront engagées par l’Algérie dans le cas d’une tentative de séparation entre le Sud et le Nord du Mali, « L’Algérie n’acceptera jamais un découpage territoriale du Mali, une séparation entre le Sud et le Nord, et tous les moyens seront alors valables pour l’Algérie y compris les derniers recours », a prévenu le président de la République à l’égard de certaines parties étrangères qui veulent détruire le Mali comme se fut le cas pour de nombreux pays.

Le Président a brandi un avertissement indirect de représailles contre ceux qui cherchent la flambée des conflits au Mali et au Sahel en général.

« Les Accords d’Alger sont la seule solution pour rétablir le Mali et le placer vers le développement local », a exprimé le Président Tebboune.

Au sujet du Niger, le Chef de l’Etat a jugé utile d’aider et de soutenir ce pays voisin, et ce, par une contribution politique, sécuritaire et même économique.

Pour ce qui est de la Palestine et le Sahara occidental, des pays frères à la conquête de leur indépendance, « la position de l’Algérie n’a pas changé et ne changera jamais. Nous soutenons leur indépendance, car il s’agit des dernières colonisations dans le monde », dira le président de la République.

Sofiane Abi

Source: LNR