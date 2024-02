Présidence de l’Union Africaine : Le catalogue est long…

La Mauritanie jouit d’une position privilégiée en Afrique puisqu’elle constitue un pont entre l’Europe et l’Afrique via la route transsaharienne d’une part et ses bons rapports avec les États frondeurs Mali–Burkina–Niger et surtout sa position de neutralité dans la crise, Sahara, Maroc Algérie font de la Mauritanie un axe triplement convoité par l’Occident pour stopper la migration, par le Maroc et l’Algérie en vue d’une fenêtre au marché subsaharien.

Cependant, le temps imparti est court et les défis sont nombreux : Crise au Sénégal, l’axe Mali – Burkina–Niger en ébullition, la crise migratoire… Le catalogue est long…

Yahya Niane