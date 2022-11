Premier ministre: les assises nationales de la société civile consacrent la vision du Président de la république pour une société libre et responsable

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a affirmé, mardi à Alger, que la 1ère édition des assises nationales de la société civile se veut le couronnement d’un long processus de mise en œuvre de la vision du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour la consécration d’une société civile libre et capable d’assumer ses responsabilités.

Dans son allocution à l’ouverture de la 1ère édition des assises nationales de la société civile, M. Benabderrahmane a indiqué que ces assises sont le couronnement d’un long processus élaboré qui a permis à notre pays de consolider son tissu institutionnel pour la première fois dans son histoire.

L’Observatoire national de la société civile (ONSC) est un acquis important et constitue un autre jalon qui vient concrétiser la vision du Président de la République du rôle et de la place de la société civile dans le cadre de son projet de développement et son engagement pour l’édification d’une société civile libre, active et capable d’assumer ses responsabilités en tant qu’instrument d’évaluation de l’activité publique au service du citoyen, a soutenu le Premier ministre.

Il a ajouté que ces assises constituent une première étape pour évaluer l’action de l’observatoire depuis son installation en décembre 2021 et sont le couronnement des différentes rencontres et conférences organisées à travers les différentes wilayas du pays, en vue de faire un diagnostic adéquat de la réalité de la société civile, de ses préoccupations et de ses aspirations et définir les mécanismes et les moyens de promouvoir son rôle.

Cette étape est cruciale et constitue le point de départ pour asseoir les bases d’une participation plus organisée et plus efficace des forces vives composant la société civile et d’une contribution plus large au projet de développement national et à l’encadrement des efforts et des initiatives.

Pour rappel, ces assises nationales de la société civile se tiennent sous le thème « La société civile, socle de l’édification de l’Algérie nouvelle », avec la participation de 700 représentants d’associations nationales et locales, d’organisations, de syndicats et de la communauté nationale à l’étranger.

Ce rendez-vous constituera une occasion de dialogue et de concertation entre les différents acteurs sur les moyens de promouvoir le rôle de la société civile dans l’édification de l’Algérie nouvelle à travers la consécration des principes de la citoyenneté agissante au sein de la société.

Source : entv.dz