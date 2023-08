Préliminaire Ligue des champions : Génération Foot tient en échec le Hafia à Conakry

CONAKRY- Le Hafia FC faisait son retour en Ligue des champions de la CAF et recevait ce dimanche à Conakry les Sénégalais de Génération Foot. Après les 45 premières minutes terne en occasions et en buts, les deux équipes se sont longtemps observées, chacune ne voulant pas encaisser en premier. Finalement, le score est resté blqoué de à zéro zéro (0-0).

Pourtant, les locaux ont eu pas mal d’opportunités mais n’ont jamais été réalistes devant le but adverse, notamment cette occasion en or ratée par Mohamed Bangoura, qui était seul face au but vide. En toute fin de match, lors des 7 minutes de temps additionnel, Génération foot a réclamé un penalty lorsqu’un de ses joueurs a été fauché dans la surface du Hafia, mais l’arbitre Gambien ne bronchera point.

Après ce premier acte fermé au stade Général Lansana Conté de Nongo, guinéens et Sénégalais vont se retrouver encore le 27 août prochain à Dakar pour l’ultime match qui déterminera le vainqueur de cette double confrontation qui continuera l’aventure dans ce tour préliminaire de Ligue des champions CAF.

Mohamed LAMINE TOURÉ

guineefoot