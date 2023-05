CAN 2023 : le tirage au sort prévu le 12 octobre

(APS) – Le tirage au sort des phases de poules de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023 aura lieu le 12 octobre prochain, a annoncé le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), dans un communiqué publié, vendredi.

Les membres du Comité exécutif de la CAF se sont réunis jeudi à Alger. La rencontre était dirigée par le président de la CAF, Patrice Motsepe.

Ils ont salué, au cours de la réunion, ‘’les progrès réalisés en Côte d’Ivoire dans les préparatifs de la CAN’’ et la ‘’coopération’’ et l’’’engagement’’ du gouvernement ivoirien à faire de la prochaine CAN ‘’une totale réussite’’.

La CAN 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire dans cinq villes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro.

Vingt-quatre équipes participeront à cette 34e édition.

Le Sénégal tenant du titre et cinq autres nations ont déjà validé leurs tickets à deux journée de la fin des éliminatoires prévues au mois de juin et en septembre. Il s’agit du Burkina Faso, de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie.

Le Comité exécutif a, par ailleurs, annoncé que la Côte d’Ivoire sera le prochain pays hôte de la Ligue des Champions féminine de la CAF 2023.

L’organisation de la compétition, selon la CAF, permettra à la Côte d’Ivoire de tester les installations qui seront utilisées pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023.

Source: Sud Quotidien