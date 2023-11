Pourquoi le point de contrôle frontalier de Rafah est-il si important ?

Guerre Israël-Hamas : un Britannique à Gaza déclare qu’il ne peut pas risquer de se faire tirer dessus pour emmener sa famille au poste frontière de Rafah

S’adressant à Sky News, le Dr Assalia a déclaré qu’il avait tenté de se diriger vers le point de contrôle frontalier de Rafah avant l’entrée terrestre d’Israël à Gaza, pour ensuite se faire dire de rebrousser chemin.

« J’y suis allé sur les conseils du ministère des Affaires étrangères. Ils ont partagé : « Allez au point de contrôle frontalier de Rafah, vos noms y seront », a-t-il partagé.

« Nous y sommes allés, c’était une longue journée à cinq heures du matin, moi et ma famille dans la rue, et plus tard les Egyptiens sont arrivés et ont dit : non, rentrez ».

« Nous y sommes retournés à ce moment-là parce qu’il n’y avait aucune solution ni aucune information concernant une coupe nord-sud ».

L’armée israélienne a demandé aux habitants de la partie nord du territoire de se diriger vers le sud alors qu’elle se préparait à une intervention terrestre après l’offensive meurtrière du Hamas en Israël le 7 octobre. Israël s’est engagé à détruire le Hamas grâce à des frappes aériennes et des troupes au sol. .

Le Dr Assalia a ajouté : « La deuxième fois pareil. Nous avons pris des frais sur avis du ministère des Affaires étrangères.

« Nous sommes retournés à la frontière et nous l’avons trouvée fermée également. Les conseillers nous ont fait sentir comme si nous devions la quitter, comme si ce n’était pas indispensable. » < /p>

« Je suis à 10 minutes du centre de Gaza, à 25 minutes de [le] [point de passage] de Rafah, mais personne ne s’attendait à ce que les chars israéliens bloquent cette route principale. C’est l’étude de cas. »

Une frappe aérienne israélienne a touché une ambulance

« Je ne peux pas y inscrire mon nom de famille »

Cependant, il a déclaré qu’il n’emmènerait pas sa famille au terminal une troisième fois et a déclaré à Sky News que la décision était « assez grave et assez risquée ».

Il a déclaré qu’un certain nombre de chauffeurs de taxi lui avaient dit qu’ils ne le prendraient pas, et il a entendu parler de résidents inconnus touchés par des chars israéliens qui ont coupé la route.

« Je ne peux pas prendre mon nom de famille et aller là-bas et, à Dieu ne plaise, me faire tirer dessus ou être tué par un tank ou, je ne le savais pas, choisir d’attendre », a-t-il expliqué.

« Le Département d’État nous a informés que nos noms resteraient à la frontière pendant sept jours. Si nous n’y parvenons pas d’ici sept jours, les noms seront effacés. Et c’est aussi un problème assez sérieux. »

Sky News a vu les avis envoyés au Dr Assalia et à sa famille par le ministère des Affaires étrangères sur la manière de traverser la frontière de Rafah.

Image : Avis du FCDO à la famille du Dr Assalia

Il a également déclaré à Sky News que sa fenêtre avait été brisée par un bombardement à 50 mètres, lui blessant la main, ajoutant que la peau de sa fille était irritée par ce qu’il pensait être du phosphore.

Les Forces de défense israéliennes ont déclaré qu’elles n’étaient « pas au courant » de l’utilisation de cette substance, qui est illégale.

Il a également partagé que son épouse n’avait plus de médicaments contre l’épilepsie et que les pharmacies étaient à court.

Image : Le docteur Assalia a envoyé cette photo depuis la ville de Gaza Image : Le docteur Assalia a envoyé cette photo depuis la ville de Gaza

C’est un point de vue partagé par Omar Mohalalati, dont le frère est également coincé dans le nord de Gaza.

S’adressant à Sky News, il a déclaré que son frère, qui travaille comme chirurgien à Gaza, ainsi que sa femme enceinte et leurs enfants, avaient eu accès au terminal de Rafah et à l’enclave abandonnée, mais qu’ils n’étaient pas disposés à risquer ce voyage.

« Quiconque passe du nord de Gaza au sud de Gaza sera bombardé », a-t-il déclaré.

« Alors le gouvernement britannique a dit à [son frère]… d’y aller et d’abandonner la ville de Gaza… au cas où ils survivraient au premier bombardement et que les Egyptiens le leur permettraient, ils pourraient être autorisés à voyager. »

» C’est donc assez risqué. » < /p>

Il a ajouté : « Mais risquer la vie de deux enfants, de deux filles, d’un héritier, d’une femme enceinte est incroyable – non, ils ne risqueront pas leur vie. »

M. Mohalalati a également déclaré que la famille vit dans un hôpital et « à tout moment, Israël pourrait dire que l’hôpital doit être évacué et qu’ils se retrouveront dans la rue face aux bombes israéliennes ». »

« Je m’attendais à ce que l’Angleterre ait plus de pouvoir »

Le Dr Assalia a affirmé qu’ils avaient perdu trois jours pour faire sortir les résidents britanniques de Gaza après l’ouverture du point de contrôle frontalier, après que des personnes originaires de Jordanie, de Bulgarie, de Roumanie et des États-Unis d’Amérique, et a déclaré à Sky News : « Le ministère des Affaires étrangères a dû faire plus pour nous aider.

« Je m’attendais à ce que l’Angleterre ait plus de pouvoir dans les relations avec Israël et les Égyptiens et qu’elle ait la priorité pour les résidents britanniques. »

Plus tôt vendredi, la belle-famille du premier ministre écossais a réussi à quitter Gaza après quatre semaines de « sommeil fantôme vivant ».

< p> Elizabeth et Maged El-Nakla se sont rendus dans le territoire palestinien pour rendre visite à leur famille, mais n’ont pas pu rentrer chez eux après le dernier conflit qui a éclaté le mois dernier.

