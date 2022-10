Pourquoi je suis candidat pour la Mairie de Rosso

Des groupes de jeunes et de femmes, toutes communauté confondue ressortissant de la commune de Rosso ainsi que des partis politiques, m’ont sollicité à plusieurs occasions pour manifester leur intérêt à ma candidature à la prochaine élection pour la municipalité de Rosso. Cet intérêt est selon ces groupes motivés par le bilan positif que la ville a connu durant le mandat que j’ai eu l’honneur de faire à la tète de cette commune. Ce mandant a été notamment marqué par des adductions d’eau, la construction de routes et voiries, une coopération dynamique, un encadrement accru de la jeunesse et un appui social des femmes, notamment les femmes rurales.

L’écrasante majorité des habitants de cette commune, pense que les maires qui m’ont succédés n’ont pas pu, hélas, préserver cette dynamique socio économique qui avait été lancée sous mon mandat et qui constituait pour beaucoup un espoir pour Rosso.

Apres un temps de réflexion approfondie et une large consultation, j’ai pris la décision de me lancer à la prochaine bataille électorale auprès de la mouvance présidentielle pour reconquérir la mairie de Rosso au bénéfice de la jeunesse et des femmes.

En effet, si les rossossois et les rossossoises me font confiance, pour un seul mandat que je dédierai au renforcement des capacités techniques des jeunes et des femmes, notamment dans le domaine de la décentralisation et la création d’entreprises. J’activerai mes réseaux nationaux et internationaux, notamment au Maghreb, en Amérique du Nord et en Europe pour assurer des échanges, des stages de formations et un encadrement pérennes de notre jeunesse et de nos femmes.

Avec Rosso, j’ai parcouru beaucoup de chemin et tenu de nombreux engagements. Je sais aussi que beaucoup reste à faire et c’est pourquoi je reste mobilisé pour tenir la feuille de route que nous nous sommes fixée pour relever la commune de Rosso et améliorer votre qualité de vie, quel que soit votre village ou votre quartier.

Fassa Yerim