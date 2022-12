Pourquoi ça va si mal dans nos hôpitaux?

Le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould Dahi, a supervisé, hier mardi au Centre national d’oncologie de Nouakchott, le lancement du nouvel appareil “Scanner” de 32 barettes, acquis pour ledit centre et a pour but, de corriger progressivement les déficiences.

Chez-moi , voici pourquoi ça va si mal

Nos hôpitaux sont mal équipés et nos plateformes technologiques sont dépassées. Les établissements de santé manquent souvent d’échographes, de scanners et d’autres équipements de radiologie, jusqu’aux plus petites aiguilles de ponction, pour aider à poser un diagnostic fiable ou assurer une prise en charge optimale des patients.

L’une des conclusions auxquelles je suis parvenu est que l’hôpital ne répond pas aux normes et standards de l’Organisation mondiale de la santé en termes d’équipement et de construction. Alors, dans ce contexte, comment enrichir les plateformes techniques et élargir l’accès à des soins de qualité aux populations ?

Chez -moi, la plupart des formations sanitaires ne disposent pas d’équipements suffisants et adaptés à leur niveau et les équipements ne sont pas standardisés.

Chez-eux ça va si bien!

En 2018, j’ai visité avec d’autres journalistes l’hôpital universitaire de San Roque au sud de Gran Canaria.

L’hôpital est conçu pour répondre aux besoins de la population de la région de Gran Canaria, qui jusqu’à présent devait se rendre dans la capitale pour des soins de santé spécialisés, en plus des demandes croissantes de vacances et de tourisme.

Il devient ainsi le centre de référence sanitaire du sud de Gran Canaria et parvient à s’assimiler aux plus hauts hôpitaux professionnels et techniques de la zone européenne.

Le centre compte 177 lits, cinq zones chirurgicales, 21 chambres individuelles, 59 chambres doubles , une unité de sommeil, une cuisine avec des chefs qualifiés, 17 salles d’urgence et huit unités de soins intensifs, plus de 30 scanners de 36 barrettes et environ 10 laboratoires.

L’Hôpital offre des services médicaux à toute la population qui y habite (des étrangers inclus), aux patients d’assurance privée et du Système Canarien de Santé.

AOB