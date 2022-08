Pour une réponse efficace aux catastrophes dans notre pays un plan national d’urgence s’impose !

Les dégâts matériels qui ont touché plusieurs familles au Gorgol après les fortes pluies tombées sur la ville de Kaédi et environs cette semaine, ont suscité l’émoi et l’esprit de solidarité de la part des populations mauritaniennes.

Ainsi, le Président de la République Mohamed Cheikh EL GHAZOUANI ne s’est pas limité aux instructions fermes données à la Wilaya aux autorités administratives et militaires pour venir en aide aux populations sinistrées, car il a subitement écourté ses vacances et fait irruption à Kaédi pour s’enquérir de lui-même de l’état des populations en détresse et des conditions de prise en charge de leurs situations par l’administration.

Ce geste de la part du Président de la République ne surprend point car il n’a guère eu de cesse, depuis le début de son mandat, à instruire l’administration pour être plus proche des administrés pour un meilleur service rendu.

En effet, après avoir convoqué tous les walis à Nouakchott en juillet dernier pour les exhorter à mieux faire pour une meilleure prise en charge des besoins des populations , cette fin de semaine aussi, ces mêmes Walis et plusieurs responsables de départements ministériels et cadres de l’administration territoriale se sont réunis à Nouakchott sur invitation du Ministère de l’intérieur en vue d’évaluer la mise en œuvre de ces instructions du Président de la République et trouver les voies et moyens de la renforcer en même temps accompagner les activités de la campagne agricole en cours.

Ceci dénote de la conscience du sens de responsabilité et du degré d’engagement humain du Président de la République Mohamed Cheikh EL GHAZOUANI et son caractère sensible à tout ce qui touche de près ou de loin à la sécurité humaine du citoyen Mauritanien et des populations nécessiteuses en particulier.

Ce geste du Président de la République Mohamed Cheikh EL GHAZOUANI doit être apprécié à sa juste valeur en ce sens que le seul contact direct de ces populations en détresse avec le Président de la République suffit à les soulager en attendant les moyens logistiques nécessaires.

Cependant, à la lumière de ces catastrophes : celle de Tintane, puis celle survenue à Sélibabi auparavant un programme national d’urgence doit être rapidement pensé par l’Etat et instauré puis des moyens logistiques suffisants disponibilisés au niveau de chaque Wilaya pour la mitigation de ces catastrophes.

Ainsi un plan national d’urgence doit être instauré ainsi que des plans régionaux pour la prise en charge de toutes les Wilayas de pays. Ce plan national d’urgence doit impliquer une équipe d’urgence composé :

– Du Wali

– Des Hakem

– Des maires

– Les ONGs intéressées

– Des associations communautaires composées de volontaires par quartier (pour chaque localité) comme répondants au bas de l’échelle, qui cependant, représente une structure essentielle de base sur laquelle s’appuie l’équipe d’urgence pour évaluer les besoins pour une réponse d’urgence efficace en cas de catastrophe.

Cette équipe d’urgence dotée d’un plan de réponse doit impérativement se réunir au moins une fois par an et surtout quatre à trois mois avant la tombée des pluies pour évaluer les moyens logistiques disponibles pour les compléter ou les renouveler à temps en cas de besoin.

Le Commissariat aux Droits de l’Homme et à l’Action Humanitaire ou une nouvelle agence à initier dédiée à la réponse aux catastrophe (identique à l’agence de rénovation de la ville de Tintane à titre d’exemple) doit pouvoir porter ce programme d’urgence prêt à répondre à tout moment, piloté à partir de la Présidence de la République ou de la Primature par des expert confirmés en matière de réponse aux catastrophes.

Seul un programme d’urgence établi sur la base d’un plan adapté peut permettre une répondre adaptée à ces types d’aléas et nous épargner tout pilotage à vue en cas de catastrophe !

Abou Lamine DIENG

Master 2 Gestion des projets

Cadre à l’Autorité de Régulation des Marchés publics

Ex employé de World Vision, puis UICN, puis ACF-Espagne

Membre de la Coordination des Amis du Président de la République