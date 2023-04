​Pour l’exemple Cheikhna Ould Nenni Ould Moulaye Zeine resserre les rangs de l’INSAF.

Après le lancement au palais des congrès de l’Alliance des Forces de la Concorde pour soutenir et accompagner le projet politique du chef de l’Etat Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Ghazouani, certains observateurs avertis ont rapporté que l’Insaf n’avait pas vu d’un bon oeil cette réussite qui risquait de faire de l’ombre au 1er parti de la majorité présidentielle.

Dans un esprit de concorde, Cheikhna Ould Nenni a été vu hier pour l’Iftar à la table du président de l’Insaf, du premier ministre, du directeur de cabinet du président de la république et bien d’autres hautes personnalités que chacun reconnaîtra.

Ceux qui pensaient que Cheikna Ould Nenni été politiquement fini ou qu’il allait rejoindre les rangs des opposants trouveront là l’occasion de réviser leur grille de lecture pour l’avenir. Les relations politiques et familiales entre Cheikhna Ould Nenni et le Chef de l’Etat peuvent plier, car nul n’est parfait et l’erreur est humaine, mais jamais se rompre.

En l’occurence celui qui a plié son initiative pour la mettre en veille face aux craintes de l’Insaf, c’est Cheikhna Ould Nenni car c’est un homme d’Etat qui veut être une force de plus et non une force qui inquiète. C’est tout à son honneur.

Source: chezvlane