Une soirée Insaf à l’Ambassador de Nouakchott

Une soirée Insaf à l’Ambassadeur de Nouakchott

Une soirée Insaf a eu lieu hier mercredi 19 avril 2023, c’était une soirée qui a fait éclater les jeunes à l’Ambassador de Nouakchott, en présence de nombreux acteurs du parti et membres du gouvernement, la cérémonie a été marquée par une importante allocution du Président du parti, M. Mohamed Maelainine Ould Eyih qui a remercié à l’occasion tous les participants.

Rappelons que cet iftar se tient à un moment où nous sommes à une étape importante de l’histoire de notre pays, caractérisée par l’organisation d’élections législatives, régionales et municipales.

Il a ajouté qu’il s’agit d’un événement important pour le parti, qui est fier d’être l’aile politique pour la réalisation du programme du président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Le président du parti a remercié le gouvernement pour son travail dans la mise en œuvre du programme Mes engagements ». Il a salué le rôle joué par le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation dans la recherche d’un accord politique entre les différents partis, soulignant le leadership détenu par le parti Insaf sur la scène nationale, la nécessité et l’inévitabilité de la discipline de parti, comme la plus importante dans son discours tout au long de la saison politique, il a demandé à tout le monde de s’unir pour gagner les enjeux politiques de ces importantes élections.