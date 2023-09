Position de la Mauritanie sur le dossier du Sahara occidental

Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a déclaré dans un entretien exclusif au Figaro que la Mauritanie est traditionnellement restée neutre sur cette question.

« Depuis 2019, nous maintenons cette neutralité, non pas indifférente, mais en même temps positive.

Quant aux relations entre la France et le Maroc, personne ne nous a posé de questions et nous n’avons connaissance d’aucun différend entre les deux pays, a ajouté le président.

« Nous pensons plutôt que ce qui les lie est plus fort que ce qui les sépare. Nous avons toujours voulu jouer le rôle d’amis, mais je ne pense pas que ni la France ni le Maroc aient besoin que nous nous parlions. Même s’il existe des divergences entre pays amis, la sagesse des dirigeants peut toujours les résoudre », poursuit-il.

La Mauritanie, quant à elle, constitue un trait d’union entre le monde arabe et l’Afrique subsaharienne. Elle fait de grands efforts pour réunir ces deux-là,conclut-il.

Le conflit du Sahara occidental oppose, pour rappel, depuis 1975 le Front Polisario au Maroc pour le contrôle de l`ancienne colonie espagnole du Sahara occidental.

La République arabe démocratique du Sahara reconnue par la Mauritanie est fondée par le Polisario en février 1976 au lendemain du départ des Espagnols. Elle s`appuie sur le droit international et le principe du droit des peuples à disposer d`eux-mêmes, fondement des politiques de l`Organisation de l`Union africaine depuis 1964, afin de légitimer sa souveraineté sur les territoires du Sahara occidental.

Depuis le cessez-le-feu de 1991, les opposants restent figés sur leurs positions, séparés par un « mur de protection », le Maroc occupe 80 % du territoire au Nord, et le Polisario les 20 % restants au Sud.