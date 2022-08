Pose des premières pierres de l’agrandissement du complexe olympique de Nouakchott

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement Khattar Ould Cheybani a supervisé mardi la cérémonie d’inauguration des travaux de rénovation et d’agrandissement des installations multisports du Complexe olympique de Nouakchott à Nouakchott.

Cet important projet s’inscrit dans le cadre d’un renforcement des capacités techniques et commerciales des bureaux du Complexe olympique (OCO), programmé avec un volume de 13 091 658 MRU et financé sur le budget d’investissement consolidé du Complexe olympique.

Les investissements à réaliser concernent la construction de vestiaires, le réaménagement et la construction de tribunes, la construction d’une piscine olympique et les aménagements nécessaires au bon fonctionnement des dépendances de l’OCO.

En quelques mots à cette occasion, le directeur du complexe olympique, M. Brahim Oudeika a souligné l’importance de ce projet. Ce projet est le premier d’un ambitieux programme de reconstruction du complexe olympique et marque la première étape fondamentale du programme du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. C’est pour la promotion de la jeunesse, des équipements sportifs et la promotion des talents.

M. Oudeika a également organisé un programme ambitieux mené par la direction du complexe pour restaurer les installations sportives du complexe en pleine conformité avec le programme du président de la République pour la construction et l’équipement des stades multisports considérés comme les éléments du réaménagement des parcs annexes du complexe, en plus de la construction d’une piscine olympique.

Il a ensuite cité les services gratuits (chambres et bureaux avec eau et électricité) que le bureau met à la disposition des athlètes de 12 fédérations sportives dans le cadre d’un partenariat avec le Comité national olympique.