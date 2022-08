Radio Mauritanie dépêche des missions à l`intérieur du pays pour suivre la campagne agricole

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Khattar Ould Cheibani, a supervisé, lundi après-midi à Nouakchott, l`envoi de missions de Radio Mauritanie dans toutes les wilayas du pays, pour suivre le rythme de la campagne agricole.

Dans son allocution qu`il a prononcée pour la circonstance, le ministre a indiqué que l`envoi de ces missions intervient en réponse à la directive de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, au gouvernement sur la nécessité de participer activement à la campagne et donner des directives aux différents cadres dans les secteurs ministériels pour sensibiliser à l`importance de l`agriculture, et créer une nouvelle dynamique qui inclut les élus et les acteurs, et activer les efforts du secteur avec les secteurs techniques de la campagne agricole.

Il a ajouté que, conformément à cet objectif, le département a demandé à la radio Mauritanie et à ses partenaires de la production audiovisuelle de prendre les devants, en organisant des campagnes de sensibilisation sur l`importance de l`agriculture afin d`assurer la sécurité alimentaire, et faire face aux défis des guerres énergétiques, en allouant des émissions radio à l`agriculture, à la pêche continentale et à des voyages de production dans toutes les wilayas du pays pendant un mois entier.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur général de Radio Mauritanie, Mohamed Cheikh Ould Sidi Mohamed, a souligné que les missions précédentes de la radio ont permis de dresser un bilan des trois premières années de la mission de Son Excellence auprès de la République. Outre 100 interviews exclusives d’acteurs et d’experts, elle a enregistré le témoignage de 5 000 bénéficiaires et il ajouté que deux des missions lancées aujourd’hui seront réservées à la capitale Nouakchott.