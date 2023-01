Pose de la première pierre de l’échangeur du carrefour « Madrid ».

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a présidé, jeudi soir, à Nouakchott, la pose de la première pierre de l’échangeur du Carrefour « Madrid » dans la moughataa d’Arafat et l’inauguration de 47 km du réseau routier urbain au niveau de la ville de Nouakchott.

Ce projet va permettre, après la fin des travaux de sa réalisation, la construction de l’échangeur précité d’une longueur de 1,3 km et d’une largeur de 19,5 mètres permettant le passage de deux véhicules, dans les deux sens, avec un passage pour piétons et un autre pour les vélos.

L’enveloppe financière globale de cet échangeur qui portera le nom « Echangeur de l’Amitié » est de 230 millions de yuans, soit 121.900.000 nouvelles ouguiyas, don de la République populaire de Chine.

Concernant le réseau routier qui a été inauguré aujourd’hui, il se compose de 47 km qui viennent s’ajouter à 56 autres réalisés précédemment au niveau de la ville de Nouakchott.

A cette occasion, le ministre de l’Equipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nany Ould Chrougha, a indiqué que ces réalisations vitales se font dans le cadre de la vision éclairée de Son Excellence le Président de la République et de l’ambitieuse orientation vers la modernisation de la capitale afin de donner à celle-ci le cachet urbain et la belle image qu’elle mérite, comme elles expriment, d’un autre côté, l’importante attention accordée au rehaussement de la qualité de vie des citoyens tant en ce qui concerne le réseau routier que l’échangeur qui vont mettre un terme aux embouteillages de la circulation au niveau du plus important des carrefours de la capitale avec l’intense trafic qu’il connait, aux heures de pointe, dans les quatre directions.

Il a précisé que le réseau routier urbain a été mis en œuvre, de manière optimale, aux frais de l’État, et que le projet d’échangeur a été conçu suivant les meilleures spécifications, indiquant que la République Populaire de Chine l’a financé, sous forme de don, par l’intermédiaire de l’Agence chinoise de coopération internationale et précisant que ces projets s’inscrivent dans le cadre des engagements de Son Excellence le Président de la République.

Il a ajouté que les trois ans et cinq mois qui se sont écoulés du mandat de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, ont été riches en réalisations d’importance sur l’ensemble du territoire national, notamment les voiries urbaines, les routes nationales, les ponts et trottoirs, dont certains sont achevés et déjà en phase d’exploitation, alors que d’autres ont atteint un stade avancé de réalisation, dont les projets lancés récemment, dans le cadre des activités de commémoration de la Fête de l’Indépendance nationale.

Quant à la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdel Malek, elle a exprimé sa joie de voir lancer les travaux de ce projet qui constituait un rêve pour tous les Nouakchottois, ajoutant qu’il s’ajoute aux nombreuses réalisations qui ont été accomplies depuis l’accession à la magistrature suprême de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani. Pour la présidente de la région de Nouakchott, ce pont constitue également, du point de vue architectural, un plus pour la capitale.

L’ambassadeur de la République populaire de Chine en Mauritanie, SEM. Li Baijun, avait auparavant exprimé, dans une allocution, sa joie d’assister à la pose de la première pierre pour le lancement des travaux de ce projet, qui compte pour une grande priorité, compte tenu de son importance pour les habitants de la ville de Nouakchott.

Il a ajouté que la mise à niveau du secteur des transports est une condition nécessaire au progrès du développement dans tout le pays, notant que ce projet contribuera à alléger la pression sur les axes routiers parfois encombrés dans certaines zones de la capitale.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Premier Ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, du Président du Conseil Constitutionnel, du chef de file de l’Opposition Démocratique, du Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, des deux ministres conseillères à la Présidence de la République, les membres du gouvernement, le Directeur de Cabinet du Président de la République, le wali de Nouakchott Ouest, et les chefs des forces armées et de sécurité, les membres du corps diplomatique accrédités à Nouakchott et certains hauts dignitaires de l’Etat.

