Portrait : Dr Mohamed Mahmoud Oumar, un technocrate d’une riche expérience.

En perspective de la formation ministérielle attendue au cours des prochains jours en Mauritanie, le nom du Dr Mohamed Mahmoud Ould Oumar, économiste et maître de conférences dans le domaine économique, s’impose comme un cadre de poids pour entrer dans cet attelage.

L’entrée du cadre compétent, Dr Mohamed Mahmoud Ould Oumar, au gouvernement ne relève pas du vide. C’est aussi un droit à sa position politique, en sa qualité de président du parti « Centre par l’Action et pour le Progrès/ El-Messar », l’un des partis politiques ayant récemment prouvé leur existence sur la scène politique nationale, avec un discours politique en harmonie avec la vision et le programme économique et sociétal du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Le Conseil national du parti El Messar a porté son choix sur Dr Mohamed Mahmoud, pour diriger un parti qui ne s’est pas imposé par hasard ou opinion unilatérale sur l’échiquier mauritanien.

L’homme est un politicien chevronné qui a commencé sa carrière politique dans les années 90 du siècle dernier alors à la fleur de l’âge, de sorte que cette période de sa vie fut un bilan de riches expériences et de relations politiques , sociales et professionnelles distinguées très larges . Il s’agit d’un homme de dialogue, de consensus et d’ouverture.

On reconnait au cadre technocrate sa constance et fermeté sur les principes et les valeurs nobles, sur fond d’honnêteté du cœur, d’intégrité de la conscience et de cadre aux mains propres et à la bonne réputation. Grand connaisseur de projets et de programmes de développement.

Dr Mohamed Mahmoud Ould Oumar Mahmoud est né en 1967 dans la Moughataa de Rosso, et c’est dans cette ville qu’il a commencé ses études primaires.

Après ses brillantes études secondaires, il a obtenu son doctorat à l’Université Roi Hassan II.

De par le travail de gendarme de son père, il a eu la chance de se déplacer entre les villes et les wilayas de la Mauritanie, au cours de son parcours scolaire. Ce qui lui a permis d’incarner la personnalité mauritanienne centriste.

La simplicité dans sa force et ses racines dans son originalité et sa profondeur, sans oublier la zone de la vallée, pour en faire un métissage culturel mauritanien dans lequel se dégage l’esprit d’unité nationale.

L’une des étapes les plus importantes de sa carrière politique a été son activité au début de son parcours politique au sein du parti le Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) , où , il a été le coordinateur du parti au niveau de la wilaya du Tagant en 2007. Il a pu également dans le cadre à remporté les élections contre élu l’APP dans la circonscription d’El Mina à Nouakchott lors des élections.

Il occupa lors de la présidentielle de 2019 la fonction de directeur de campagne électorale du candidat feu Kane Hamidou Baba. C’est au cours de la même année qu’il est nommé Secrétaire général du parti Centre par l’Action et pour le progrès (CAP/El Messar) , avant d’être porté président du même parti en 2021.

Il est porté en 2023, lors des dernières élections , candidat de la liste nationale du dit parti.

Parcours professionnel :

– Chargé de gestion marketing au sein du Groupe Bouamatou (Auditeur en Ménageant et en Marketing Group Bouamatou) et chargé d’études dans le même Groupe.

– 1997 Consultant au Bureau Mauritanien de Conseil Economique CMC

– 1997- 2012 Directeur Général du Groupe Touristique Tenadi et Directeur de l’Agence Tenadi Tour

– 2005- 2012 Superviseur général de la coopérative Environnementale Tenadi, récipiendaire du Lauréat du prix Médaille Saskawa sur l’environnement décerné par le PNUE en 2017 à New York

– 2013 Animateur du SCOEM (consortium des Opérateurs Économiques Mauritaniens).

– 2009 Formateur de Touristiques INAP-FTP

– 2012- 2014 Directeur Commercial de DHL International, Succursale Mauritanie

– De 2014 à aujourd’hui : Directeur Général de DHL International, Succursale de Mauritanie

– De 2019 à aujourd’hui : Maître de Conférences en Economie Internationale, Commerce International, Marketing et Gestion des Institutions Bancaires et Administratives à l’Université Libanaise.

Par Nourdine Sidi

