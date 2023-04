Porte-parole du gouvernement : « le soutien à Insaf est la première priorité. »

Porte-parole du gouvernement : « le soutien du parti El Insaf est la première priorité. » M. Nany Ould Chrougha, ministre de l’équipement et des transports, porte-parole du gouvernement

Le porte-parole du gouvernement a combiné les deux approches dans son commentaire lors de la conférence de presse hebdomadaire sur les résultats du Conseil des ministres, insistant sur la nécessité d’un parti fort qui soutienne le président de la République.

M. Nany Ould Chrougha, ministre de l’équipement et des transports, porte-parole du gouvernement, a mentionné que la majorité est composée de plusieurs partis et forme le gouvernement sur cette base, mais il a demandé qu’il faille un parti fort pour soutenir le président de la République, mais il semble que certains veuillent que les propos de Nany Ould Chrougha soient compris comme un message positif pour la majorité, qui sort le discours de son contexte réel.

Le porte-parole du gouvernement a assuré que le soutien du parti Insaf est la première priorité et doit se concentrer sur le soutien au président de la République, même s’il ne rechigne pas à avoir la majorité.

Des membres du gouvernement ont commenté les résultats du conseil des ministres qui s’est déroulé plus tôt dans la journée. Il s’agit du ministre de l’Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nany Ould Chrougha, du ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, M. Lemrabott Ould Bennahi et du ministre secrétaire général du gouvernement, M. Moctar El-Housseyni Lam.

Ahmed Ould Bettar