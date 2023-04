Mauritanie: communiqué du Conseil des ministres du 19 avril 2023

Le Conseil des ministres s’est réuni mercredi sous la présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République.

Le conseil a étudié et approuvé les deux projets de décrets suivants:

Un projet de décret définit l’organisation, les modalités de conduite et de fonctionnement des organes de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie.

Le projet de décret actuel vise à établir les règles d’organisation, de conduite et de fonctionnement de la Chambre Mauritanienne de Commerce, d’Industrie et d’agriculture, en lui donnant tous les moyens nécessaires pour assurer la réussite des missions qui lui sont confiées.

– Un projet de décret précisant les modalités d’attribution des bourses aux étudiants, professeurs techniques et étudiants des principaux professeurs techniques du Centre supérieur d’enseignement technique de Nouakchott.

Ce projet de décret s’inscrit dans le cadre de l’augmentation de la capacité des établissements de formation technique et professionnelle à répondre aux besoins du marché du travail, ce qui a conduit à l’élargissement des fonctions du Centre supérieur d’enseignement technique (CSET) pour organiser la formation initiale et continue des professeurs et des composantes de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l’étranger a fait une déclaration sur la situation internationale.

Le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation a fait une déclaration sur la situation au pays.

Le ministre secrétaire général du gouvernement a présenté une déclaration concernant l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action gouvernemental d’ici la fin du premier trimestre 2023.

Ce résultat répartit les résultats selon les axes stratégiques du programme taahoudaty sur la base des 514 activités enregistrées au cours de ce premier trimestre de l’année،

Les résultats de cette évaluation démontrent un état d’avancement global satisfaisant avec 308 activités en cours de mise en œuvre (60,02%); 139 activités achevées (27,13%) et 67 activités non encore mises en œuvre (13,04%)؛

En conséquence, des recommandations et des solutions appropriées ont été formulées pour redoubler d’efforts afin d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action 2023.

Enfin, le Conseil s’est félicité des résultats satisfaisants de la mission conduite par les ministres des Affaires Économiques et de la promotion des secteurs productifs, des Finances, et le gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie aux réunions de printemps 2023 organisées par le Fonds Monétaire International et le Groupe de la Banque Mondiale, qui se sont tenues du 10 au 16 avril 2023, à Washington, DC, USA.

Grâce à ces rencontres, tous les partenaires se sont félicités des progrès réalisés par notre pays et se sont engagés à l’accompagner dans la mise en œuvre des programmes de développement économique et social en cours.