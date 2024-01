Politique : les députés ont loué le contenu du rapport annuel du PM et les réalisations accomplies

Les députés ont loué le contenu du rapport annuel du Premier ministre et les réalisations accomplies qu’il contient , malgré la conjoncture internationale inappropriée ainsi que l’ambitieux plan d’action pour l’année 2024.

Dans leurs interventions au cours de la séance plénière consacrée à la discussion du bilan de l’action gouvernementale pour l’année 2023 et des grandes lignes de l’action pour l’année 2024, ils ont rendu hommage aux réalisations accomplies dans le pays dans tous les domaines, notamment ceux relatifs directement à la vie des citoyens.

Ils ont souligné que le rapport du Premier ministre a porté en son sein des réformes substantielles qui ont permis d’accomplir des réalisations appréciables englobant les différents domaines comme l’amélioration du niveau du budget, la hausse des salaires, le renforcement de l’accès à l’assurance maladie, des transferts financiers au profit des familles pauvres , l’intérêt accordé à nos colonies à l’étranger, la lutte contre le crime organisé, le renforcement de la sécurité nationale, l’exécution de l’application Hewiyeti qui a permis aux citoyens à l’intérieur et à l’extérieur du pays d’obtenir les pièces d’état civil avec facilité, en plus du projet “nouvelle vie” exécuté récemment par le gouvernement.

Les députés ont précisé que les projets de développement inaugurés au cours des derniers mois dans toutes les wilayas du pays sont divers et ont porté sur de nombreux domaines, se félicitant du sérieux qui marque désormais le contrôle et le suivi de l’exécution des projets.

Ils se sont en outre félicités du climat d’apaisement politique, de concertation et de dialogue adopté par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed ould Cheikh El Ghazouani depuis sa prise de fonction, ce qui a permis de créer un climat approprié pour la mise en place d’un projet de développement dont les priorités visent à accorder un intérêt particulier aux couches vulnérables de la société et renforcer l’accès des citoyens à tous les services de base dans le but de réaliser un développement durable répondant aux aspirations du peuple.

Ils ont en outre insisté sur la nécessité de donner la priorités aux infrastructures de la santé, de l’enseignement , de l’eau et routières et à la création des opportunités d’emploi, l’appui aux économies locales, notamment les secteurs de l’agriculture et de l’élevage, ce qui est de nature à contribuer à l’amélioration de la situation économique des couches vulnérables qui se basent en général sur ces deux secteurs.

Les député ont aussi appelé à rendre disponibles les opportunités d’emploi, à lutter contre la migration des jeunes, à maitriser la hausse des prix des produits alimentaires essentiels, à accélérer l’exécution des projets de développement et à poursuivre les programmes sociaux dans le pays.

Ils ont loué la décision relative à l’adoption de l’école républicaine, eu égard à son importance dans la dynamisation de notre système éducatif et le renforcement de l’unité nationale, soulignant dans ce cadre que la hausse des salaires des enseignement et l’amélioration de leurs compétences sont une condition essentielle de la promotion du secteur de l’enseignement et de son rendement, car lui permettant de jouer son rôle de manière satisfaisante.

Les députés ont aussi appelé à rapprocher les services essentiels des populations dans toutes les zones du pays, à améliorer les conditions de des citoyens dans les différentes zones du pays, à œuvrer pour la réalisation de l’autosuffisance alimentaire, à appuyer les agriculteurs et les éleveurs et à rendre disponibles les intrants et les matériaux agricoles de manière constante.

Ils ont appelé à trouver les solutions appropriées pour résoudre le problème de l’approvisionnement en eau potable des populations de Nouakchott et d’autres villes du pays et à engager les sociétés de communication à rendre disponibles leurs services dans les différentes zones du pays.

Ils ont appelé à lutter contre la gabegie et d’éloigner de la gestion des affaires publiques tous ceux qui se livrent à la gabegie, insistant sur la nécessité d’élaborer un rapport annuel sur les opérations de gabegie.

Les honorables députés se sont demandés sur l’étape actuelle du projet gazier commun avec le Sénégal et sur la contribution attendue de ce projer dans la réalisation du développement économique et social du pays.

Ils se sont enfin déclarés fiers de la victoire des Mourabitounes et de leur qualification aux 8emes de finale.

Les députés ont enfin rendu hommage à la position constante de la Mauritanie appuyant la cause palestinienne et condamnant les atteintes aux droits des palestiniens dans la Bande de Gaza..

AMI