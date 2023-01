PM: Les prochaines élections seront gérées de manière transparente et avec la participation de tous les partis politiques.

L’Assemblée nationale a consacré la séance publique qui s’est tenue samedi sous la présidence de M. Cheikh Ould Baya, président de l’Assemblée, à discuter des résultats de l’action du gouvernement au cours de l’année 2022 et sur le programme qui sera mis en œuvre au cours de 2023.

Au cours de leurs interventions, les députés ont abordé le résultat de l’action gouvernementale sur de multiples axes, soulignant qu’au cours des dernières années, des augmentations significatives ont été obtenues pour les salaires de certains employés, en augmentant les pensions des retraités, s’occupant des veuves et des personnes ayant des besoins spéciaux, et atteignant des niveaux économiques significatifs malgré la pandémie de coronavirus et les répercussions de la guerre russo-ukrainienne.

Ils ont souligné l’importance d’avoir une politique de développement qui fonctionne pour absorber le chômage, financer des projets générateurs de revenus, lutter contre la hausse des prix des denrées alimentaires de base et de poursuivre les programmes sociaux qui ont eu un impact significatif en atténuant les répercussions des crises successives sur les citoyens.

Les députés ont appelé au règlement de la situation des travailleurs non-permanents et des travailleurs des boutiques Emel et à la réparation des griefs, appréciant les actions entreprises au niveau socio-économique au cours des dernières années, qui se sont concrétisées par des distributions en espèces et des distributions gratuites.

Ils ont souligné l’importance de l’école républicaine dans la consolidation de la cohésion sociale et l’incarnation des valeurs d’unité et de cohésion sociale entre les différentes composantes de la société mauritanienne.

Les députés ont souligné l’importance d’universaliser et de rapprocher les services de base des citoyens, de travailler pour assurer l’accès universel aux services d’eau et d’électricité, de démanteler l’isolement et de réhabiliter de nombreux carrefours routiers, louant l’importance de l’assurance-maladie, des transferts monétaires, de l’autonomisation des femmes et de l’augmentation des salaires des enseignants et des professeurs.

Les députés ont salué le niveau d’organisation du hajj cette année, appréciant les réalisations réalisées en faveur des imams et des anciens, la construction d’écoles au cours de l’année et le déménagement dans des logements sociaux.

Ils ont également évoqué l’importance de l’ouverture politique, du dialogue avec l’opposition et de l’accord politique conclu entre le gouvernement et les partis politiques, qui sera l’une des garanties du succès des prochaines élections.

Les députés ont loué la prise en charge des cas urgents gratuits, la gratuité de certains services de santé, la distribution d’ambulances vers divers axes routiers pour intervenir en cas de besoin, et l’offre des médicaments gratuits dans certains cas.

Ils ont apprécié la souscription d’enseignants et de professeurs au cours des dernières années, le lancement d’un programme d’extension des garanties scolaires, l’acquisition de centaines de tables scolaires et la rénovation des établissements d’enseignement pour être prêts à suivre l’école républicaine, qui limitera l’enseignement primaire à l’enseignement de base à des degrés divers.

Ils ont apprécié la poursuite des travaux sur la consolidation de la démocratie et la réforme de la justice, soulignant que ce résultat comprenait le niveau des réalisations dans le langage des chiffres qui ne laissent aucun doute, et est une incarnation réaliste du programme de Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Les députés ont exprimé l’importance de se concentrer sur l’agriculture, de la diversifier et de travailler pour atteindre l’autosuffisance dans le domaine de l’alimentation, en appréciant la qualité des projets mis en œuvre dans divers domaines et leur conformité aux normes de qualité et le respect des délais exécutifs, considérant cela comme un précédent dans l’histoire du pays.

Ils ont souligné que la nouvelle division administrative permettra de renforcer la sécurité intérieure et de rapprocher les services des citoyens, saluant les actions menées dans le domaine diplomatique.

Son Excellence, le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, dans sa réponse aux questions et remarques reçues dans les interventions des députés, a souligné que ces discussions constructives qui ont eu lieu aujourd’hui indiquant le niveau d’enracinement de la démocratie dans notre pays, qui n’est toujours pas présent dans la plupart des pays voisins, indiquant que le rapport n’incluait pas les réalisations effectuées dans la circonstance actuelle.

Il a souligné la volonté de Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, de renforcer séparément le travail des institutions démocratiques de manière permanente, transparente et impartiale et de travailler sur la séparation des pouvoirs, soulignant que l’atmosphère existante d’ouverture et d’apaisement politique est ce qui a permis d’atteindre cet honorable résultat à différents niveaux.

Il a souligné que le marché a été libéralisé et que des travaux ont été menés pour ouvrir le marché à tous les acteurs économiques de manière équitable afin d’assurer l’utilisation optimale de la richesse du pays de manière transparente et équitable.

Il a appelé les acteurs économiques à bénéficier de la richesse du pays, et à travers cela, « nous pouvons mener des réformes profondes dans les transactions publiques et développer des secteurs productifs, tels que l’agriculture, la vétérinaire et la pêche, pour créer des emplois pour les jeunes dans le secteur privé et développer leurs capacités » a-t-il ajouté.

Il a déclaré que ces réformes ont ouvert des perspectives prometteuses pour les jeunes, car tous les villages ont été dotés des installations nécessaires à la croissance, telles que l’électricité, l’eau et les routes, appelant les jeunes et les acteurs économiques à investir dans leurs lieux d’origine, en particulier après leur avoir fourni des infrastructures au lieu de l’immigration.

Il a appelé les jeunes à s’inscrire dans les écoles de formation professionnelle, auxquelles le gouvernement accorde une priorité particulière, soulignant que cette issue profite à tous les citoyens avec leurs diverses orientations politiques. Il s’agit d’une nouvelle approche adoptée par Son Excellence le président de la République.

Il a déclaré que les allocations allouées aux jeunes diplômés des centres de formation professionnelle et des écoles supérieures, où 9 421 jeunes ont été alloués, 2 248 d’entre eux ont suivi les procédures pertinentes et bénéficieront bientôt de ces allocations.

Dans le domaine du pouvoir d’achat des citoyens, S.E. Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement n’a ménagé aucun effort en ce qui concerne l’aspect social, car de grandes sommes ont été allouées à des programmes sociaux tels que la distribution gratuite de poisson et de nourriture et leur vente à des prix subventionnés dans les magasins de restauration, l’augmentation des salaires et des allocations des employés et le doublement des pensions des retraités, soulignant qu’il s’agit d’efforts continus.

Il a expliqué que les salaires s’élèvent à 243 milliards MRO du budget de l’État, soit 25 % du budget, ce qui représente 41 % des intrants fiscaux dépensés pour les salaires.

Il a souligné que l’absence d’enseignants et de médecins n’est pas acceptable, des rapports hebdomadaires arrivent au Conseil des ministres sur le niveau de fréquentation, et des mesures ont été prises pour suspendre les salaires des employés absents de leur travail, et le processus sera suivi.

S.E. le Premier ministre a déclaré que la situation des travailleurs non-permanents de la société “ENER” et des dockers a été réglée après des négociations et des discussions approfondies, soulignant que les travailleurs non-permanents ont bénéficié de l’augmentation de salaire et qu’un comité technique travaille actuellement pour résoudre leur situation.

En ce qui concerne les faibles taux de réussite aux concours nationaux, il a souligné que le gouvernement accorde une attention particulière au niveau d’éducation et les statistiques.in dans les Hodhs et le Guidimagha, les taux étaient faibles. Un comité ministériel y travaille et a travaillé à la création d’un plan pour améliorer l’éducation dans ces wilayas, en particulier pour les matières scientifiques.

En ce qui concerne le soutien aux femmes, S.E. le Premier ministre a souligné que le gouvernement a apporté des améliorations dans ce domaine et que les femmes bénéficient des pensions de leur conjoint au décès et du salaire pendant le congé de maternité et la période de l’Idda (période d’attente en cas de divorce).

Il a déclaré que la mortalité élevée des femmes lors de l’accouchement avait diminué au cours des dernières années et que le programme de Mouyassar permettrait de fournir des médicaments sur le territoire national à des prix abordables.

Il a souligné que pour faire face à la hausse des prix, les aliments vendus dans les boutiques Emel ont été subventionnés, des distributions gratuites ont été effectuées, les salaires ont été augmentés à l’occasion de la fête de l’Indépendance, le salaire minimum a été augmenté et la sécurité sociale est en cours de généralisation.

Dans le domaine foncier S.E. Le Premier ministre a souligné que le gouvernement accordait une grande attention à ce domaine, ce qui a été souligné par Son Excellence le président de la République à plus d’une occasion, dont la dernière était le discours d’ouverture du festival des villes du patrimoine, et il y aura une amélioration à cet égard.

En ce qui concerne l’état-civil, la période de validité des cartes d’identité nationales a été prolongée et les comités techniques travailleront sur tout le territoire national à la production de cartes d’identité nationales, où plus de 10 mille cartes sont produites par semaine et pour trouver des numéros nationaux pour les citoyens qui n’ont pas bénéficié du recensement.

En ce qui concerne la suspension des décisions judiciaires, Son Excellence le Premier ministre a souligné que l’affaire est exagérée et qu’elle concerne quelques décisions qui seront mises en œuvre lorsque des conditions favorables existeront pour cela, soulignant que la mise en œuvre des décisions judiciaires est inévitable.

Il a souligné que les prochaines élections seront gérées de manière transparente et avec la participation de tous les partis politiques, soulignant que tous les bureaux ont été conservés et seront augmentés au fil du temps.

Une séance de discussion sur les résultats de la mise en œuvre de la politique générale a eu lieu en présence des membres du gouvernement.