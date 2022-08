Pluie sur Nouakchott: le Président la république n’est pas là!

Pluie sur Nouakchott : le Président la république n’est pas encore là

Tout a commencé par des orages épars, la pluie à arrosé de nouveau la capitale Nouakchott vers 3H 20 du matin.

Toujours en proie à ces deux premières pluies qui continuent de créer des délires parmi les habitants de la ville étant donné que le Président de la République n’est pas encore là pour soutenir les familles sur les bras.

Plusieurs familles dans les quartiers périphériques vont commencer déjà à demander le Président de la République pour qu’il leur accorde la même faveur que beaucoup des villes de l’intérieur en ont déjà bénéficiées.

C’est notamment, les cas des familles qui sont dans les quartiers à faible réseau d’évacuation des eaux de pluies telles que El Mina, Sebkha, Riyadh, Arafat et Dar Naim.

Métropole endémique par rapport aux autres villes du pays, Nouakchott est fortement exposée à une recrudescence de la fièvre hivernale qui sévit dans la capitale depuis Jelvoune 2014, conduisant certaines familles à fuir ce « fait de bâtons » littéralement autrefois Nouakchott où apparaît l’eau quand on creuse un puits et où les coquillages abondent au pâturage salé là où souffle le vent une odeur nauséabonde.

En effet, « fait de bâtons » accentué par les mares, les ordures et autres facteurs, la fièvre pourrait reprendre de plus belle avec ces précipitations qui créent des foyers de prolifération des moustiques et des mares, principaux éléments de longévité de cette épidémie.

Sans une mobilisation de tous les moyens par le Président de la République comme pour Kaédi, les risques de contagion seront élevés.