Pleins phares sur la jeunesse.

Le ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le parlement ont lancé en partenariat avec UNICEF une analyse de la situation des jeunes en Mauritanie pour appuyer la finalisation de la stratégie de la jeunesse.

Actuellement, dans l’ensemble du territoire, les jeunes sont consultés à travers des focus groupes et des sondages sur les thématique touchant principalement la jeunesse dans le but de ressortir avec un bilan dressant la situation actuelle des jeunes en Mauritanie.

« Ces discussions sont d’une importance capitale. Elles nous permettent d’adresser les problèmes auxquels la jeunesse fait face et des solutions sont proposées. » dit Kandji Sy participante au focus groupe de Nouakchott Ouest pour la réalisation de la SITAN (Analyse de situation)

#PourChaqueEnfant, une voix

UNICEF Mauritanie