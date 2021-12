Le président mauritanien annonce une enveloppe de 34 milliards MRO pour l’emploi des jeunes…

Le président mauritanien annonce une enveloppe de 34 Mmilliards MRO pour l’emploi des jeunes.





Le président mauritanien Mohamed O. Cheikh Ghazouani a annoncé ce jeudi une restructuration du conseil supérieur de la jeunesse et une enveloppe de 34 milliards MRO pour l’emploi et la formation en faveur des jeunes.

Le président qui s’exprimait lors de la cérémonie de lancement du programme spécial d’appui à l’emploi, la formation et la réinsertion, a annoncé la mobilisation d’une enveloppe de 20 milliards MRO sur le budget de l’état afin d’accélérer le rythme de la formation, le développement des compétences des jeunes, à faciliter leur accès au marché de l’emploi et l’obtention de financements de façon appropriée.

Le président Ghazouani a ensuite annoncé la mobilisation de 14 milliards MRO pour un projet pour l’accessibilité à l’emploi dans 8 wilayas du pays, et l’octroi d’une bourse pendant 6 mois aux sortants des établissements et aux jeunes à la recherche d’emplois.

Le chef de l’état mauritanien a encore dit que les politiques publiques, aussi efficaces soient-elles, ne peuvent à elles seules éliminer le chômage, car le secteur privé reste le premier opérateur, dans toutes les économies du monde.

Il a enfin appelé à se départir des mentalités rétrogrades qui considèrent certains emplois dégradants.



Sahara Medias