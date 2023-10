Plate forme revendicative de l’Union des Syndicats d’Enseignement en Mauritanie

1. Une augmentation significative des salaires des enseignants (application de la règle d’or sur les salaires) et une augmentation de toutes les indemnités en les insérant sur le bulletin de salaire mensuel

2. Octroyer des lots de terrain aux enseignants dans des zones permettant à l’enseignant de se déplacer pour travailler et contribuer à la construction de logements décents

3. Une prime de motivation pour les enseignants dans les classes

4. Annuler le corps d’enseignants adjoints et leur intégration dans le corps (b)

5. Résolution de la situation des professeurs ayant des contrats (CDI) et leur intégration dans le statut général des agents contractuels de l’Etat pour qu’ils jouissent de tous les droits

6. Classer l’école comme un établissement public au lieu d’une structure éducative

7. Mettre à égalité la prime d’éloignement en la liant à la zone géographique

8. Délivrer une carte professionnelle

9. Formation continue

10. Poursuivre le concours des enseignants chargés de cours dans l’enseignement secondaire

11. Revoir et augmenter les allocations familiales

12. Etendre l’assurance maladie aux parents et aux enfants après l’âge de la majorité

13 l’octroi des directeurs et les différentes instances de l’encadrement de l’indemnité de l’encadrement et payer les rappels sur cette indemnité.

14- Création d’un outils transparent et équitable pour distribuer les budgets de fonctionnement des écoles fondamentales

15_ Confirmation d’une prime de chef de département pour les directeurs des études conformément au décret 08/2016

16_ Constitution d’un corps administratif pour la direction de l’école.

_ Organes constitués de l’union des Syndicats Mauritaniens de l’Éducation :*

*_Syndicat National de l’Enseignement Secondaire (SNES)*

*_Syndicat National des Enseignants Indépendants (SNIDE)*

*_Alliance des Professeurs de Mauritanie (APM)*

*_Syndicat Mauritanien pour le Mouvement de l’Éducation de Base (SMMEF)*

*_Syndicat des Enseignants de l’Éducation Publique de Mauritanie (SEM)*

*_Rassemblement des directeurs des écoles publiques de Mauritanie (RDEPM)*

*_Association des Directeurs d’Ecoles Mauritaniennes (ARDEM)*

*L’Union des Directeurs des Etudes (UDE)*