Pétition : Non au Général Meguett à l’Assemblée Nationale

Non au Général Meguett à l’Assemblée Nationale

C’est avec une profonde indignation que nous avons appris le Dimanch 09 Avril 2023, la nomination du Général Mohamed Ould Meguett à la tête de la liste nationale d’INSAF, parti au pouvoir aux élections législatives du 13 Mai 2023. L’ex- Chef d’État-Major a un passé si sombre que nous sommes moralement tenus de le dénoncer. Selon des témoignages concordants, corroborés par des évidences irréfutables, il a activement participé aux exécutions extra judicaires commises contre les militaires Noirs au sein de l’armée entre 1987 et 1991. Durant cette période, il s’est particulièrement distingué par son zèle et sa cruauté envers d’innocentes victimes lâchement exposées à des traitements inhumains et dégradants du fait de la couleur de leur peau.

En le désignant à la tête de la liste nationale avec l’intention à peine voilée de faire de lui le prochain président de l’Assemblée nationale, INSAF avec la bénédiction du Président Mohamed Ould Ghazouani a montré — son insensibilité à la douleur cruellement infligée aux veuves et orphelins et son mépris pour la Mémoire des victimes. Par sa présence au sein de cette institution il compromet d’avantage sa crédibilité déjà souillée par l’adoption — de la loi d’amnistie numéro 93 – 23 – du 14 Juin 1993, dont le seul but est de protéger les auteurs de ces crimes odieux de toute enquête, alors qu’elle prive les ayants de justice, un droit fondamental.

C’est pourquoi, conscients du danger qu’il représente pour le respect des droits de l’homme, nous signataires de cette pétition demandons le retrait immédiat du nom du Général Meguett de la liste nationale d’INSAF. Et nous lançons un vibrant appel à tous ceux qui sont épris de justice de soutenir cette pétition dont le seul but est de barrer le chemin de l’Assemblée Nationale au General tortionnaire.

Par le Cadre de Coordination Des Rescapés Mauritaniens

en Europe et aux Etats Unis (CCRM – EU/USA)

(Une coalition des rescapés et des familles des victimes

des répressions sanglantes au sein de l’ armée entre 1987 et 1991)

https://www.change.org/p/non-au-g%C3%A9n%C3%A9ral-meguett-%C3%A0-l-assembl%C3%A9e-nationale?recruiter=1042180696&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&utm_content=washarecopy_36015951_en-US%3A1&recruited_by_id=2d3bc9f0-4c27-11ea-a89a-51df4c59657d