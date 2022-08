Perspectives EA 2022 transition verte : solaire et hydrogène

En réponse aux récentes affirmations selon lesquelles l’Afrique doit quadrupler ses investissements afin d’atteindre ses objectifs énergétiques et climatiques, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a tracé les principales voies de transition verte pour le continent, produisant de meilleurs rendements économiques et sociaux.

Ces voies de développement durable, présentées dans le rapport Africa Energy Outlook récemment lancé par l’AIE – un résumé complet des conclusions des décideurs qui sera présenté en direct lors de la conférence MSGBC Oil, Gas & Power de cette année aux plus grandes entreprises et autorités gouvernementales d’Afrique de l’Ouest pour aider à formuler un document africain unifié avant la 27e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27) de décembre – appel à l’affectation des deux tiers des investissements supplémentaires.

Les économies africaines sont parmi les plus vulnérables, tout en ne contribuant qu’à 3 % des émissions mondiales liées à l’énergie. D’ici 2050, deux degrés de réchauffement climatique devraient entraîner des pertes annuelles de PIB de 8 %. Par conséquent, une transition énergétique efficace est une nécessité économique pour l’Afrique. Selon une étude récente de l’ONU, cependant, les investissements africains dans les énergies renouvelables, tels que ceux préconisés par l’AIE, génèrent en fait des rendements supérieurs de 420 % en valeur ajoutée brute et de 250 % de meilleurs rendements en création d’emplois que les investissements dans les combustibles fossiles. En plus de créer quatre millions de nouveaux emplois liés à l’énergie chaque année, l’adhésion au plan de route de l’AIE pourrait éviter plus de 500 000 décès prématurés par an.

Selon l’analyse de l’AIE, l’Afrique ne possède que 1 % de la capacité PV installée mondiale, tout en abritant 60 % des meilleures ressources solaires du monde. Cela représente une formidable opportunité. Il prévoit que d’ici 2030, les énergies renouvelables représenteront plus de 80% de la nouvelle capacité de production d’électricité sur le continent, notant que les coûts de l’énergie solaire et éolienne ont diminué de 85% et 55%, respectivement, au cours de la dernière décennie, ce qui les rend Les sources d’énergie les moins chères d’Afrique. De plus, cela a conduit à la découverte peut-être la plus inattendue de toutes : le potentiel mondial d’hydrogène vert du continent.

MSGBC ne sera pas en reste si l’hydrogène vert dépasse le gaz naturel liquéfié (GNL) comme source de carburant du futur, car il est produit à partir d’eau de mer séparée par des panneaux solaires et éoliens de plusieurs gigawatts qui fonctionnent 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Avec la signature de deux protocoles d’accord l’année dernière, la Mauritanie a déjà obtenu 43,5 milliards de dollars d’investissements directs étrangers dans les carburants neutres en carbone. Selon l’Africa Energy Outlook de l’AIE, l’hydrogène vert présente quatre avantages : une empreinte carbone nulle, l’évolutivité, la rentabilité des technologies de déploiement modulaire et la résistance à l’épuisement des réserves et aux impacts climatiques.

Déjà, on estime que les trois cinquièmes des centrales électriques thermiques (gaz et pétrole) d’Afrique courent un risque élevé ou très élevé de perturbation due au stress hydrique, la Mauritanie ayant en moyenne six jours de pluie par an, et un sixième de la capacité de GNL de l’Afrique est vulnérable aux les inondations côtières, avec des événements hydriques extrêmes qui coûtent 10 % du PIB du Sénégal chaque année. Avec une capacité continentale de créer 5 000 mégatonnes de carburant – l’équivalent de la consommation mondiale actuelle d’énergie primaire – pour aussi peu que 2 dollars par kilogramme, l’hydrogène vert est à l’abri de telles menaces.

Rita Madeira, chargée de programme pour l’Afrique à l’AIE, présentera un premier discours d’ouverture en direct sur le rapport Africa Energy Outlook de l’AIE publié le mois dernier, alimentant les discussions sur le changement climatique, le gaz naturel et l’hydrogène vert. La transition énergétique est en tête de l’agenda de l’événement de cette année.