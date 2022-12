Perspectives de l’énergie éolienne au sud du Maroc et au nord de la Mauritanie

Hassan Nfaoui mercredi 28 décembre 2022 – 06:18

Les projets d’énergies renouvelables, dont l’éolien, sont un modèle d’intégration économique pour le sud du Maroc et le nord de la Mauritanie. Bien que l’énergie est devenue un facteur stratégique de développement économique, le Maroc reste largement dépendant du marché international de l’énergie puisqu’il importe plus de 90% de ses besoins énergétiques.

Pour réduire sa dépendance énergétique, le Maroc a adopté une nouvelle stratégie énergétique en 2009 pour porter la part des énergies renouvelables dans la puissance électrique mixte installée à 52% d’ici 2030. Sa situation stratégique permet au Maroc d’être un hub électrique entre l’Europe et l’Afrique.

Alors que la sécurité énergétique a été une priorité absolue pour le Maroc au cours des dix dernières années, les prix élevés actuels du gaz en raison du conflit russo-ukrainien ont considérablement augmenté la facture énergétique nationale, soulignant la nécessité pour le Maroc d’adopter une politique énergétique plus autonome.

Portefeuille de développement durable en pleine croissance

Les projets d’énergies renouvelables au Maroc sont possibles grâce à la mise en place d’un cadre législatif, réglementaire et institutionnel approprié. Alors que le Maroc continue de mettre à jour ses initiatives énergétiques, afin de rendre le secteur des énergies renouvelables plus attractif pour l’investissement privé, il est devenu l’un des leaders des énergies renouvelables en Afrique, aux côtés de l’Afrique du Sud et de l’Egypte.

Le Maroc a également développé un programme intégré de dessalement de l’eau comprenant des centrales électriques adossées à des unités de production d’énergie renouvelable, ainsi une préparation en cours d’une feuille de route sur les énergies marines.

Comme le sud du Maroc bénéficie d’une ressource exceptionnelle d’énergie renouvelable, la prochaine décennie verra le développement d’un important portefeuille de projets éoliens dans cette région. Le transport de cette énergie vers les centres de consommation nécessite cependant le renforcement du réseau électrique à courant alternatif 400kV dans le sud du Maroc et l’augmentation consécutive de la capacité de transit de ce réseau.

Raccordement électrique régional

Quant à la Mauritanie, l’augmentation de la consommation d’électricité a incité les pays d’Afrique de l’Ouest à s’intéresser davantage au développement de la production d’électricité à partir de ressources renouvelables. Les technologies éoliennes viseront à produire 129 MW d’ici 2030 en Mauritanie.

Depuis 1997, le réseau électrique national marocain est raccordé à son homologue espagnol, sa connexion continentale avec le réseau électrique national mauritanien constituera un modèle régional d’intégration électrique qui contribuera au développement économique de l’Afrique atlantique. La Mauritanie partage des ressources éoliennes similaires avec le sud du Maroc, en particulier la zone côtière nord. La puissance éolienne installée en Mauritanie est de 34,4 MW.

Les projets d’énergies renouvelables, dont l’éolien, peuvent ainsi servir de modèle pour l’intégration des énergies vertes dans le sud du Maroc et le nord de la Mauritanie.

Potentiel éolien

L’étude de la vitesse du vent et l’évaluation du potentiel éolien en un site donné dépendent de la période et du pas de mesures, donc de l’amplitude et de la nature de la variation de la vitesse du vent. Par exemple, pour le site de Tanger au nord du Maroc, l’estimation du potentiel éolien nécessite quatre mesures de la vitesse du vent par jour (0h, 6h, 12h et 18h) pendant au moins neuf ans.

Dans le sud du Maroc, août et juillet sont les mois les plus venteux pour Laâyoune et Dakhla, avec des moyennes mensuelles de 7,67 m/s et 10,12 m/s respectivement. Pour Laâyoune, la vitesse maximale est de 34 m/s, alors qu’elle est de 27 m/s pour Dakhla. La variation de la vitesse du vent est plus régulière (stable) pour le site de Dakhla.

Pour le village marocain de Lagouira, juin est le mois le plus venteux, où la vitesse moyenne quotidienne du vent est comprise entre 7,9 m/s et 10,7 m/s pendant 27 jours. En décembre, cependant, le mois le moins venteux, c’est uniquement 5 jours, mais 19 jours ont une moyenne comprise entre 5,4 m/s et 7,9 m/s.

Pour la majorité des sites considérés, la vitesse du vent est fort le jour et atteint son maximum vers 16 heures, heure locale, avant de devenir faible la nuit. La variation entre les vitesses de vent diurnes et nocturnes s’explique principalement par l’influence de la montée progressive de la température au cours de la journée sur la côte atlantique qui fait que les vents locaux (brise de mer/terre) rejoignent les vents des Açores.

Le potentiel éolien disponible est plus important pour les sites de Dakhla au sud du Maroc et de Nouadhibou au nord de la Mauritanie, où un parc éolien de 100 MW sera installé. Pour Dakhla, à 10m d’altitude, la moyenne annuelle du potentiel éolien disponible est la plus élevée (P=462 W/m2), presque le double de celle de Laâyoune et quatre fois celle de Tan Tan.

Energie électrique (éolienne)

En 2021, la puissance éolienne totale installée au Maroc s’élevait à 1350 MW. Plus de 60% (757,3 MW) se situent au sud du Maroc. Le parc éolien marocain de Tarfaya (301,3 MW) installé en 2014 reste le plus grand parc éolien d’Afrique. La puissance éolienne totale en Mauritanie est de 34,4 MW. Le premier parc de 4,4 MW a été installé à Nouakchott en 2011.

Pour le sud du Maroc et le nord de la Mauritanie, l’énergie éolienne est une alternative énergétique compétitive aux produits pétroliers pour la prochaine génération d’électricité.

Energie éolienne, un facteur essentiel de l’intégration économique

Les projets d’énergies renouvelables, dont l’éolien, sont un modèle d’intégration économique pour le sud du Maroc et le nord de la Mauritanie. Le développement de l’énergie éolienne a des implications économiques et sociales importantes pour cette région et aidera les deux pays à devenir des leaders régionaux dans le domaine des énergies renouvelables.

