Pas de remaniement ministériel à l’agenda du Président

Le scrutin du 13 mai a consolidé la position du président Mohamed Ould Ghazouani, à un an de l’élection présidentielle. Le parti au pouvoir a remporté 107 des 176 sièges du Parlement, l’opposition et d’autres partis soutenant le président Ghazouani se partageant les sièges restants.

Moins de deux mois plus tard, nous assistions à la réorganisation du quatrième gouvernement, avec la reconduction du Premier ministre, Mohamed Bilal Messoud.

Annonçant la formation du gouvernement actuel, le secrétaire général de la présidence de la République, Moulaye Mohamed Laghdaf, a annoncé que le président Ghazouani a chargé Mohamed Bilal Messaoud de nommer un gouvernement dont la mission est de préserver et de consolider les acquis dans divers domaines.

C’est certainement dans l’agenda du Président et en prélude à la présidentielle que ce même Gouvernement va poursuivre les projets du président de la République et accélérer le rythme des chantiers en cours.

Le Président ne va pas changer une équipe qui gagne et il n’est pas du tout naïf.

Ahmed Ould Bettar