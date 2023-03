« partisans pour la representativité politique des femmes » (photos)

« partisans pour la representativité politique des femmes ».

La Première Dame Mariem Fadel Dah a supervisé, dimanche, à l’ancien Palais des Congrès de Nouakchott, le lancement des activités de la campagne de plaidoyer pour l’autonomisation politique de la femme mauritanienne.

Les activités de la campagne ont été marquées par une présentation sur la situation actuelle des femmes et les objectifs des équipes de promotion de la femme en travaillant à la réalisation d’une campagne de sensibilisation des partis politiques nationaux, des acteurs politiques, des organisations de la société civile et du gouvernement autour d’une vision sur la question.

Il s’agit aussi de mettre en place de nouveaux mécanismes permettant de parvenir à un taux de représentation des femmes de l’ordre de 40% au cours des prochaines échéances électorales.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille, Mme Savia Mint N’Tahah, a déclaré que la participation politique des femmes est un outil efficace pour gagner les enjeux du développement durable, un levier fort pour la démocratie et une réelle norme pour le niveau de sensibilisation.

Elle a ajouté que de ce point de vue, la forte volonté politique de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani se manifeste dans l’implication des femmes, ce qui s’est traduit dans son programme électoral (Mes promesses), qui a consacré un axe à son autonomisation politique.

La ministre a poursuivi en disant que les indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui reflètent la participation politique des femmes mauritaniennes dans la situation actuelle sont de bons indicateurs au regard de notre environnement arabe et africain, notant que les femmes constituent un cinquième au Parlement récemment dissous, et un tiers au niveau municipal et conseillers régionaux.

Elle a souligné que le département de l’Action Sociale met en œuvre un programme conjoint de promotion de la participation politique des femmes, dont toutes les femmes maires, adjointes au maire et la plupart des conseillères municipales ont bénéficié au cours des dernières années à travers de nombreuses formations sur la gestion et la planification municipales.

Mme Mint N’Tahah a souligné que le ministère a signé il y a quelques jours une convention de partenariat avec le PNUD pour soutenir la participation politique des femmes, dans le cadre des prochaines élections, notant que cette campagne se traduira par des actions de sensibilisation et de formation en faveur des électrices de divers partis politiques.

Elle a apprécié le lancement de cette grande campagne nationale sous l’égide de la Première Dame, pour plaider en faveur de l’autonomisation politique de la femme mauritanienne « en ces moments historiques de la marche du pays vers le développement», déclarant que le secteur de l’Action sociale et ses partenaires déploieront tous les moyens disponibles pour atteindre les objectifs fixés et toucher toutes les femmes sur l’ensemble du territoire national, ainsi que nos communautés à l’étranger.

Certaines femmes politiques et militantes de la société civile ont intervenu insistant sur l’importance de la participation politique des femmes et les défis les plus importants auxquels elles sont confrontées.

La Première Dame Mariem Fadel Dah a également prononcé le discours officiel de lancement de la campagne plaidoyer en faveur de l’autonomisation politique de la femme.

Les activités de la campagne se sont déroulées en présence du président du Parti ‘’El Insaf’’, de plusieurs membres du gouvernement, de la présidente du Comité national des femmes du Parti ’El Insaf’’, de chefs de partis politiques et d’un grand groupe de femmes.



































AMI