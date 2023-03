La Première dame solidaire avec la commission femmes INSAF

La Première dame se solidarise avec la commission de plaidoyer du parti INSAF

Dr Mariem Mint Mohamed Fadel Ould Dah, s’est montrée solidaire avec la commission de plaidoyer du parti INSAF, qui vise à accroître la participation des femmes aux prochaines élections.

La réunion a été marquée par des échanges constructifs, la commission notant que la Première Dame était ouverte à toutes les idées et initiatives susceptibles de faire progresser l’inclusion politique et l’émancipation des femmes.

Ce geste fort de soutien à l’égalité femmes hommes et à la diversité est un encouragement à l’engagement de ces femmes (photo) envers une société plus juste et équitable.

Signalons par ailleurs que sous le haut patronage de la Première Dame, Dr. Mariem Mohamed Fadel Ould Dah, Son Excellence la Ministre de l’action Sociale de l’Enfance et de la famille, Mme Savia Ntehah, organisera une cérémonie de lancement des activités d’une campagne du plaidoyer de l’Autonomisation Politique de la Femme Mauritanienne, le Dimanche 19 mars 2023, à six heures (18h) au Palais des Congrès.