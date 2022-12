Participation de la Mauritanie au sommet américano-africain :

Appréciation du rôle de la Mauritanie dans le renforcement de la sécurité régionale et continentale

Les activités du Sommet américano-africain au niveau des dirigeants débuteront demain à Washington, avec la participation de Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Ce sommet est l’occasion de discuter de la réalité des relations de coopération entre les deux parties et d’explorer les perspectives de ces relations d’une manière qui serve les intérêts communs des pays du continent africain et des États-Unis d’Amérique.

Indépendamment de la nature globale du sommet en raison du traitement collectif des questions, chacun des pays du continent sous ce titre général a ses propres calculs, sa localisation et son rôle en fonction du degré de son influence régionale, des possibilités dont il dispose et de ce qu’il peut offrir, en particulier dans le domaine des partenariats économiques et de la promotion des intérêts communs au sens large.

Par conséquent, la participation de la Mauritanie a acquis une importance particulière, compte tenu de son rôle central dans son environnement régional et continental et compte tenu du volume des ressources économiques dont elle dispose et de l’atmosphère démocratique, sécuritaire et de stabilité dont elle jouit, à la suite de la stratégie de sécurité adoptée par le pays, qui a été un exemple d’exhaustivité, car elle a pris en compte divers domaines pouvant éliminer le terrorisme et l’extrémisme économiquement, socialement et militairement.

Lors de sa visite dans notre pays en octobre dernier, le sous-secrétaire d’État chargée des Affaires politiques, Mme Victoria Nuland, a salué le rôle de la Mauritanie dans la lutte contre le terrorisme et la Prévention de l’extrémisme violent, qui en a fait une oasis de stabilité dans la région du Sahel.

Elle a déclaré que les États-Unis apprécient le leadership mauritanien en raison du rôle crucial qu’il joue dans le renforcement de la sécurité régionale dans la région du Sahel, ce qui rend son pays impatient de poursuivre et de renforcer sa coopération en matière de sécurité avec la Mauritanie.

La situation géographique distinctive de la Mauritanie le long de ses côtes sur l’Océan Atlantique et sa proximité avec le continent européen, et pour son rôle dans le renforcement de la connexion de ce continent avec les pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale et d’être en contact avec les deux continents américains situés de l’autre côté de l’Océan Atlantique, est l’un des principaux piliers qui renforcent le rôle pivot de la Mauritanie au niveau régional et international.

De plus, son potentiel économique prometteur en a fait le centre d’attention des principales sociétés pétrolières et minières du monde, pour conclure des partenariats pour l’exploration pétrolière et gazière et pour extraire les nombreux et divers métaux précieux dont elle dispose, au rythme d’un climat d’investissement favorable qui offre de multiples privilèges aux investisseurs, renforcé par un arsenal juridique qui garantit leurs droits dans une atmosphère de sécurité et de stabilité que le pays ne ressemble à aucun autre dans la région.

L’orientation générale de la politique mauritanienne actuelle, qui a consolidé la pratique démocratique dans le pays, la pacification et la sympathie positive entre les pôles de la majorité et d’opposition et un climat favorable à la concertation entre les différents types de l’échiquier politique sur diverses questions charnières de la nation, est un facteur déterminant pour présenter une image honorable du pays qui l’a rendu internationalement apprécié, à la suite d’une politique clairvoyante qui prend en compte l’intérêt du pays en créant une harmonie interne sans exclusion ni marginalisation, en adoptant l’année de la consultation pour renforcer la voie démocratique, tout en préservant et protégeant les droits de l’homme, en concluant des partenariats et échanger des intérêts communs avec divers pays du monde, promouvoir la coopération avec elle sur la base du respect et de l’appréciation mutuels.

Reportage : Houari Mohamed Mahmoud

AMI traduit par Rapideinfo