Le Président reçoit la sous-secrétaire d’État américaine

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience, ce matin, lundi au palais présidentiel à Nouakchott, la sous-secrétaire d’État américaine aux Affaires politiques, Mme Victoria Nuland.

Au cours de la rencontre, les relations de coopération bilatérale et les moyens de les faire progresser vers des horizons plus larges pour servir les intérêts communs des deux pays amis, en plus des questions d’intérêt commun ont été abordés.

A sa sortie d’audience, la sous-secrétaire d’État a fait une déclaration à l’Agence Mauritanienne d’Information dans laquelle elle a exprimé sa joie de se retrouver en Mauritanie, première étape de sa visite au Sahel, ainsi que sa gratitude pour l’accueil chaleureux et la considération sincère dont elle-même et sa délégation ont fait l’objet en Mauritanie. Mme Victoria Nuland a fait observer que les États-Unis et la Mauritanie entretiennent un long partenariat, indiquant que le mois prochain marquera exactement 62 ans depuis que les États-Unis ont été le premier pays à reconnaitre l’indépendance de la Mauritanie. Elle a souligné qu’il s’agit d’une « relation qui continue de se construire dans la confiance, les intérêts partagés et les objectifs communs ».

La sous-secrétaire d’État a souligné que « la Mauritanie est devenue une oasis de stabilité dans le Sahel », affirmant que « les États-Unis saluent le rôle de la Mauritanie dans la lutte contre les activités terroristes et dans la prévention de l’extrémisme violent ». Elle a ajouté : « En raison du rôle essentiel que joue la Mauritanie dans le renforcement de la sécurité régionale au Sahel, les États-Unis apprécient son leadership, notamment en tant que pays hôte du Secrétariat exécutif du G5 Sahel et du Collège de défense du G5-Sahel » assurant que son pays se réjouit de poursuivre sa coopération avec la Mauritanie en matière de sécurité.

Mme Victoria Nuland a tenu à remercier le peuple mauritanien pour son hospitalité envers plus de 80 000 réfugiés maliens qui ont dû fuir les violences et les persécutions, indiquant que les États-Unis continueront à consacrer des ressources pour aider ces populations ainsi que d’autres vulnérables et déplacées à travers le monde.

La sous-secrétaire d’État américaine aux Affaires politiques a révélé avoir eu avec le Président de la République « une discussion franche et productive sur le travail que les deux parties effectuent ensemble sur ces questions et sur d’autres sujets d’intérêt commun, précisant : « Je suis encouragé par ses efforts de réforme, son travail sur l’amélioration de la transparence, son soutien à l’inclusion sociale et sa mise en œuvre de réformes économiques clés ».

Elle a indiqué avoir remercié le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour les efforts réalisés par son administration en vue d’améliorer l’inclusion sociale et le respect des droits de l’homme

Mme Victoria Nuland a indiqué avoir également discuté avec le Président de la République des défis mondiaux les plus pressants de l’époque : covid-19, aléas climatiques, conflits et de leur impact sur l’insécurité alimentaire et énergétique, assurant que les Etats-Unis apporteront leur soutien à la Mauritanie pour relever le défi de l’insécurité alimentaire.

Elle a fait observer que les Etats-Unis, en plus du fait qu’ils sont le plus grand contributeur du Programme alimentaire mondial, fourniront à la Mauritanie à travers leur programme international d’alimentation pour l’éducation et la nutrition MCGovern-Dole, 28,5 millions de dollars sur cinq ans pour nourrir, chaque année, près de 100 000 élèves appartenant à 320 écoles primaires dans les wilayas du Brakna, du Gorgol et du Tagant.

S’agissant de Covid, La sous-secrétaire d’État a fait remarquer que les États-Unis ont résolument contribué à rendre les vaccins accessibles à tous, précisant qu’ils sont le plus grand donateur du programme COVAX qui a fourni à la Mauritanie 1,64 millions de doses.

La responsable américaine a par ailleurs affirmé la détermination de son pays à aider la jeunesse mauritanienne, assurant que les projets américains USAID, Tamkeen et Nafoore qui bénéficient d’un financement de 24 millions de dollars lui apporteront un soutien essentiel en matière de formation.

Elle souligné que la Mauritanie a accueilli favorablement des investissements américains dans le secteur de l’énergie et qu’ils encouragent les investisseurs américains et les entreprises américaines à s’associer avec des entreprises mauritaniennes dans des secteurs importants que sont l’agriculture, la pêche et les énergies renouvelables.

Mme Victoria Nuland a déclaré que sa visite en Mauritanie reflète l’engagement du Président Biden à renforcer les liens des Etats-Unis avec ses principaux partenaires africains.

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, le directeur de cabinet du Président de la République, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, le chef d’état-major particulier du Président de la République, l’Amiral Isselkou Ould Cheikh El Wely, et l’ambassadrice américaine en Mauritanie SE Mme Cynthia Kierscht, ainsi que la délégation accompagnant la sous-secrétaire d’État américaine aux Affaires politiques.

AMI