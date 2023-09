Parti El Insaf : Le Président de la République bénéficie de la confiance de différents acteurs et partenaires internationaux

Le Parti El Insaf salue les réponses claires et perspicaces apportées par le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani dans son entretien au Figaro et ses solutions efficaces aux différents problèmes de la région.

Dans un communiqué publié samedi, El Insaf a souligné qu’il « s’engage à poursuivre de grands projets communautaires et que sa mission actuelle a démontré sa volonté de servir tout le monde, comme en témoigne l’adhésion de tous les Mauritaniens au projet ».

Le parti a ajouté que le président de la République jouit de la confiance nécessaire entre les différents acteurs et partenaires internationaux, ce qui confère à la Mauritanie une position naturelle et décente aux niveaux régional et international, indique le communiqué du parti.

Le journal français « Le Figaro » a interviewé le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, au cours de cet entretien, il a évoqué la position de la Mauritanie sur le Sahara occidental, le retrait du Mali, le sentiment anti-francais en plus des problèmes et défis auxquels sont confrontés les pays du groupe des G5 Sahel, et certains sujets connexes.

Le Président mauritanien briguera un second mandat dans neuf mois.

Dans cet entretien exclusif, le président de la République a déclaré : » je me soumettrai a la volonte de la majorite et du peuple. À vous d’interpréter… »