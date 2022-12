Parti El Insaf : déclaration du Bureau exécutif

Le Bureau exécutif du Parti El Insaf s’est réuni en session ordinaire le lundi soir 26/12/2022، au siège du parti à Nouakchott, sous la présidence de M. Mohamed Maelainine Ould EyIh, Président du parti،

L’ordre du jour était structuré autour des points suivants :

1. La situation politique au cours des sessions du Bureau exécutif

2- lancement de la saison politique

3- lancement des travaux des commissions de préparation des élections

4- activités de mobilisation

5- points divers.

Au début de la session, le président du parti a passé en revue les différentes activités du parti entre les deux sessions louant le contenu du discours d’indépendance de Son Excellence le président de la République, et les décisions qui l’ont inclus au profit des salariés de toute catégorie, Mettant en valeur ce qui a été imprimé durant cette période de travail partisan et patriotique.

De fil en aiguille des activités de Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, en particulier :

– Discours à l’occasion du 62e anniversaire de la Fête nationale de l’Indépendance

– visites à l’intérieur du pays de Son Excellence dans les wilayas du Tagant, Gorgol et Nouadhibou.

Le bureau a étudié les interactions de l’arène politique nationale, le niveau de préparation des élections municipales, régionales et parlementaires, le bureau a à cet égard appelé tous les acteurs du parti à empiler les lignes et contourner les différences étroites pour gagner les paris.

Le bureau saisit cette occasion pour exprimer ses sincères remerciements à ses militants dans les wilayas objets de la visite de Son Excellence le président de la République, pour les réceptions de masse qu’ils ont organisées et pour la bienvenue à Son Excellence et ce qui a été accompli au cours des trois dernières années.

Le Parti El Insaf remercie également ses militants dans les trois wilayas de Nouakchott pour l’accueil spontané et le rassemblement qu’ils ont dédié à Son Excellence après sa participation active et réussie et sa présence remarquable au Sommet afro-américain. C’est l’occasion de remercier les militants et notre communauté aux États-Unis d’Amérique pour ce qu’ils ont consacré à Son Excellence et pour leur adhésion à son programme « Mes engagements ».

Fait à Nouakchott،

26/12/2022