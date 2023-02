« Papa » Lavrov en Afrique

La visite du ministre russe des Affaires étrangères en Afrique pour renforcer les liens n’est qu’une conséquence logique du désintérêt de l’OTAN pour l’Afrique au profit de la région indo-pacifique où la crainte d’une concurrence avec la Chine est probable.

Deuxièmement, la visite est également une réponse à un ensemble de sanctions visant à faire pression sur Moscou au sujet de ses actions militaires en Ukraine. C’est pourquoi Moscou cherche à étendre son influence en Afrique.

En ce sens, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a lancé une tournée diplomatique cette semaine, en visitant l’Irak, le Mali, la Mauritanie et le Soudan.

Pour rappel, le Mali s’est tourné vers l’ancienne puissance coloniale française pour obtenir une aide militaire afin de combattre une insurrection islamiste. Mais Paris a retiré ses troupes du pays d’Afrique de l’Ouest pour imiter les Américains, comme il l’a fait autrefois en Afghanistan.

Alors que les tensions avec la junte au pouvoir atteignaient leur point de rupture depuis sa prise de pouvoir en 2020, la junte au pouvoir au Mali a fait venir des avions, des hélicoptères et des paramilitaires russes pour renforcer sa lutte contre les militants djihadistes.

Lavrov a salué la nouvelle alliance en cours de construction entre Moscou et Bamako. « La lutte contre le terrorisme est bien sûr un problème pour les autres pays de la région », a déclaré M. Lavrov aux journalistes lors d’une conférence de presse.

Lavrov a ensuite quitté le Mali et est arrivé en Mauritanie mardi soir dans le cadre de la première visite de travail du ministre russe des Affaires étrangères dans le pays. Il a rencontré le président de la République Mohamed Ould Ghazouani et le ministre des Affaires étrangères Mohammad Salem Ould Merzoug. La Mauritanie est un pays musulman et un pays non-aligné qui privilégie les accords de partenariat donnant et d’égal à égal.

Elle voit la nécessité de renforcer les liens économiques, a déclaré mercredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à l’issue d’une rencontre avec le président de la République Mohamed Ould Cheikh El- Ghazouani.

Lavrov est ensuite arrivé au Soudan jeudi soir pour permettre, dit-on, au ministre des Affaires étrangères Mohammad Salem Ould Merzoug de recevoir en audience les ambassadeurs européens, moins de 24 heures après que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a terminé sa visite officielle. En Mauritanie, il s’agit de la première visite d’un ministre russe des Affaires étrangères à Nouakchott. Point barre.

Ahmed Ould Bettar