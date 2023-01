Panique à bord du Makhzen.

Par Mohamed El Abassi

Nul doute que le Makhzen nourrit une haine démentielle pour une Algérie qu’il voit marquer des points. De Rabat jusqu’à sa représentation à Nouakchott et bien, au-delà, il a peur !!!.

Dans son inexorable avancée en termes diplomatique et économique aux plans régional et international, l’Algérie inquiète, au plus haut point, Rabat qui panique littéralement, de voir l’Algérie s’affirmer paisiblement grâce à une coopération de bon voisinage, transparente, de bonne foi, et qui tranche avec les méthodes horriblement immorales et belliqueuses du Makhzen à l’égard de son voisinage au Maghreb.

La montée en cabale de certains médias étrangers instrumentalisés, en Mauritanie, notamment, et de la propagande « makhzénienne » qui s’est soudainement mise en branle, pour s’attaquer vulgairement à l’élan algérien, se révèle d’une piètre laideur.

Ne trouvant rien pour alimenter un sentiment négatif envers le rayonnement d’Alger, « 360.ma », le faussaire de toutes les vérités se prend au sérieux, pour oser s’attaquer au projet d’ouverture d’une banque algérienne en Mauritanie et à l’exposition des produits spécifiques algériens à Nouakchott, la veille de son ouverture qui promet d’être grandiose au grand dam du Makhzen.

Un échafaudage tellement vacillant que, sitôt dressé avec des contrevérités, des affabulations et des mensonges, il tombe en ruine, à l’image du bien fragile Makhzen. Spécialiste dans l’instrumentalisation et les bobards médiatiques sans rougir, « 360.ma», accuse, toute honte bue, l’Algérie, à travers des projets décidés d’un commun accord, avec la Mauritanie, de nourrir des intentions subversives. Rien que cela !

Comment se fait-il que l’ouverture d’une succursale bancaire au Sénégal n’ait pas fait l’objet de dénigrement médiatique contrairement à Nouakchott …sauf que Rabat se fourre le doigt dans l’œil de croire que Nouakchott est sa chasse gardée. Dès lors, des agents de certaines officines malintentionnées sont mobilisés pour mener cette honteuse campagne face à la réussite algérienne, comme s’il ne doit exister que « Ettijariya Bank » en Mauritanie !

L’exposition algérienne des produits spécifiques est, elle aussi, la cible de ces attaques médiatiques orchestrées car l’explication de la peur du Makhzen est dans le succès de l’Algérie. Les produits, tous confondus, qui seront exposés au consommateur mauritanien sont d’une haute qualité technologique, sont bio et sont à la portée de tous.

Contrairement au Maroc qui fait déverser, à des prix exorbitants, en Mauritanie ses invendus en Europe, l’Algérie prendra soin de ses clients.

En matière d’investissement et de partenariat gagnant-gagnant, il suffit de noter que l’Algérie investit et s’investit dans une coopération fraternelle et non pas mercantiliste au profit d’une partie marocaine qui se croit en terre conquise.

Au-delà des preuves de la sincérité algérienne à travers l’histoire, la seule réalisation prochaine de la route Tindouf-Zouerate suffit, à elle seule, pour que toute cette cabale médiatique se dilue, noircie de souillure, par une seule goutte de bitume, bien algérien.

Mais, au-delà de la face visible de l’iceberg, ce qui est visé par « 360.ma » est d’une sournoiserie incomparable. Son « papier » fait des parallèles suspects et suggestifs dont le seul but est de s’attaquer à l’ordre et à la stabilité de la Mauritanie qui se prépare à des échéances électorales importantes.

En voulant monter l’opinion publique mauritanienne contre l’Algérie, c’est en fait la Mauritanie paisible qu’il vise dans un calcul machiavélique : Citer des expériences inachevées, susciter l’animosité contre l’Algérie, parler de contrebande relève d’une tentative de jeter le discrédit sur l’Algerie. Alors que, dans le même temps, le trafic de drogue, et le blanchiment d’argent, qui sont les ingrédients indispensables pour le Maroc dans sa quête de la pénétration africaine, sont passés sous silence.

Nous nous garderons par respect pour nos lecteurs d’évoquer les autres méthodes de mœurs immorales employées par le Makhzen pour parvenir à ses fins.

L’intelligence qui manque cruellement au Makhzen pour survivre à la montée en puissance de la nouvelle Algérie leur fait dire n’importe quoi, comme ces élucubrations insensées de vouloir faire l’amalgame entre l’Iran et l’Algérie avec l’intention de leur coller des visées malveillantes en Afrique de l’ouest.

Source: algerie54.dz