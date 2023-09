Pacte de l’Unité Nationale pour promouvoir l’unité et la cohésion sociale

Pacte de l’Unité Nationale et Sociale est un accord politique en Mauritanie qui vise à promouvoir l’unité et la cohésion sociale dans le pays. Il est destiné à résoudre les questions sensibles et à favoriser l’intégration de tous les groupes sociaux, ethniques et culturels mauritaniens.

Ce pacte abordera dans les ateliers également le passif humanitaire, qui fait référence aux violations des droits de l’homme et aux abus survenus pendant les conflits passés en Mauritanie, notamment les événements de 1989, qui ont entraîné le déplacement et l’exclusion de nombreux Mauritaniens .

En ce qui concerne les conditions de vie des populations en Mauritanie, il existe encore de nombreux défis à relever. Le pays fait face à des inégalités économiques et sociales, avec des disparités importantes entre les zones urbaines et rurales, ainsi qu’entre les différentes ethnies. La pauvreté, le chômage et l’accès limité aux services de base tels que l’éducation et la santé sont des problèmes persistants.

De plus, certaines populations font face à des discriminations et à des injustices structurelles qui affectent leurs conditions de vie. Il est nécessaire de mettre en place des politiques et des programmes visant à améliorer les conditions de vie de toutes les populations mauritaniennes, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables.

Avec ce pacte républicain, des efforts seront déployés pour améliorer les conditions de vie des populations en Mauritanie, mais il reste encore beaucoup à faire pour garantir le respect des droits de l’homme, la lutte contre l’esclavage et la promotion du développement inclusif et équitable dans le pays.

Abdoulaziz DEME