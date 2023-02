Ouverture de la huitième session du Festival de la Poésie Arabe

Les activités de la huitième session du Festival de Nouakchott de la poésie arabe, organisé par la Maison de la poésie de Nouakchott “Beit Chi-ir“ avec la participation de délégations internationales, ont été ouvertes, lundi à Nouakchott.

Trois poètes ont été distingués à cette occasion, tandis que des exemplaires des recueils publiés cette année ont été distribués à titre de don.

Les participants ont suivi un film documentaire retraçant les activités de la Maison de la Poésie de Nouakchott au cours de l’année écoulée.

La poésie occupe une place prépondérante dans le programme de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et bénéficie par conséquent d’une grande attention de la part du département en vue de la concrétisation de cet objectif à travers une présence accrue de l’Union des Ecrivains dans les poésies arabe et populaire.

C’est ce qu’a déclaré le chargé de mission au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Cheikh Ould Sidi Abdallah.

“Beit Chi-ir” est l’un des volets de la coopération entre la Mauritanie et les Émirats Aarabes Unis، que les dirigeants des deux pays tiennent à consolider، a-t-il ajouté.

Cette édition du festival s’inscrit dans le cadre de la volonté de développer cet art et d’encourager financièrement et moralement les poètes, a affirmé quant à lui, le directeur de la Maison de la Poésie de Nouakchott, M. Abdallahi Seyid.

« Cette manifestation n’aurait pas vu le jour, sans le soutien du gouvernement de Sharjah aux Émirats arabes unis, en plus de son incubateur culturel et politique assuré par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des relations avec le Parlement et la Région de Nouakchott », ajoute M.Seyid.

Le président du comité supérieur chargé de préparer la célébration de ¨Nouakchott capitale de la culture du monde islamique pour l’année 2023 M. Mohamed Ould Sidi Abdallah, a souligné, pour sa part, le rôle joué par la Maison de la poésie dans ce domaine, qualifiant sa continuité de preuve irréfutable du sérieux de ses responsables.

La création de maisons de poésie dans les pays arabes intervient pour accueillir la poésie et les poètes ; ce que Beit Chi-ir de Nouakchott a fait sans relâche à travers des activités constantes tout au long de l’année, a indiqué à cette cérémonie, le chef du département de Sharjah, M. Mohamed Salem Lawais.

La présente édition du festival, organisée par la poésie à Nouakchott depuis sa création, se poursuit pendant trois jours avec le Comité supérieur chargé de préparer la célébration de ¨Nouakchott capitale de la culture du monde islamique pour l’année 2023, comme partenaire.

AMI