Ouverture de la deuxième session parlementaire ordinaire pour l’année 2022-2023.

La deuxième session parlementaire ordinaire de l’Assemblée nationale pour l’année 2022-2023 a débuté vendredi à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed Bamba Meguett, président de l’Assemblée nationale et en présence des membres du gouvernement.

La cérémonie a été marquée par le discours suivant prononcé par le président de l’Assemblée nationale.

Messieurs les Ministres ;

Collègues députés ;

Mesdames, Messieurs ;

Nous venons d’écouter avec révérence des versets du saint Coran. J’implore Allah de nous inspirer l’adhésion aux enseignements et aux valeurs de notre sainte religion. Nous avons par la suite entendu l’hymne national dont le contenu exprime par ses mots l’estime de soi, la fierté, et suscite la détermination à servir la nation.

Mesdames et Messieurs,

Nous revenons en ce jour béni des dix premiers jours du mois de Dhoul Hijja, seulement deux jours après la clôture de notre première session parlementaire, pour parachever la formation des organes de notre honorable institution et procéder à la mise en œuvre de nos tâches constitutionnelles : à savoir la promulgation des lois, le contrôle de l’action du gouvernement et l’évaluation des politiques publiques.

Pour être à la hauteur de la confiance que le peuple nous a donnée, nous devrons tous mesurer l’ampleur des responsabilités que nous endossons, et travailler ensemble pour renforcer notre démocratie à travers un discours politique qui rassemble, qui ne divise pas. Un discours qui donne la priorité aux intérêts supérieurs de la nation et non aux intérêts immédiats, étroits ; un discours qui préserve nos constantes et qui interprète le vocabulaire de l’époque dans laquelle nous vivons.

Collègues députés,

Je ne crois pas avoir besoin de vous rappeler que l’accomplissement de ces devoirs passe nécessairement par le souci permanent de la participation active aux travaux parlementaires dans tous leurs détails, l’assiduité agissante aux travaux des commissions, la contribution responsable aux débats lors des séances plénières et le vote éclairé des textes de lois.

Collègues députés,

Tout en déclarant, avec la bénédiction d’Allah, l’ouverture de la deuxième session parlementaire ordinaire comptant pour l’année 2022-2023, conformément à l’article 52 (nouveau) de la Constitution et aux articles 54 et 55 du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale, je vous félicite à l’occasion de la fête de l’Aïd al-Adha et vous souhaite plein succès dans l’accomplissement de tout le travail qui vous attend.