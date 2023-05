Ouverture à Djeddah du 50e sommet arabe en 77 ans

La Ligue arabe tiendra sa 32e session du 50e sommet des dirigeants en 77 ans à Djedda.

RIYAD, Arabie Saoudite (AA) — La ville saoudienne de Djeddah accueillera vendredi le 32e sommet régulier des dirigeants de la Ligue arabe, auquel participera le chef du régime syrien pour la première fois en 12 ans.

La participation de Bachar al-Assad au sommet régulier intervient après que la Syrie a été réintégrée en tant que membre de la Ligue arabe plus tôt ce mois-ci, à temps pour son 50e sommet au cours des 77 dernières années.

Les principaux résultats ont émergé des sommets précédents, les plus importants étant compilés ci-dessous.

Années 1940 : percée

1946-Sommet d’urgence des Inshas en Egypte : la cause palestinienne est au premier plan des pourparlers.

Années 1950 : soutien à l’Egypte, à l’Algérie

1956-Sommet d’urgence de Beyrouth au Liban : le soutien est exprimé à l’Egypte alors que sa péninsule du Sinaï était occupée par les Britanniques, les Français et les Israéliens, ainsi qu’à l’Algérie dans sa lutte pour l’indépendance contre la France.

Années 1960 : rejet

Janvier 1964-Sommet du Caire : les dirigeants conviennent de travailler à la résolution des différends entre les nations arabes.

Septembre 1964- Sommet d’Alexandrie: un soutien est exprimé pour la Palestine.

1965- Sommet du Maroc : un plan est adopté pour défendre internationalement la cause palestinienne.

1967-Sommet de Khartoum : les dirigeants arabes rejettent la paix, la négociation et la reconnaissance d’Israël.

1969-Sommet de Rabat : un appel est lancé à la confrontation avec Israël.

Années 1970 : appel à l’unité

1970-Sommet d’urgence du Caire : les dirigeants jordaniens et palestiniens appellent à la fin des coupures en Jordanie entre les deux parties.

1973-Sommet d’Alger : Israël est appelé à se retirer de toutes les terres arabes occupées.

1974-Sommet de Rabat : les dirigeants soulignent la nécessité de l’unité entre les pays arabes.

1976-Sommet d’urgence de Riyad: les dirigeants des six nations se rencontrent pour discuter de la guerre civile au Liban.

1976-Sommet du Caire : la crise libanaise est discutée.

1978-Sommet de Bagdad : l’accord de paix israélo-égyptien à Camp David est rejeté, l’adhésion du Caire est suspendue et le siège de la Ligue arabe est transféré en Tunisie.

1979-Sommet de Tunis : la Ligue réaffirme sa condamnation des accords de Camp David.

Années 1980 : rejet de Camp David

1980-Sommet d’Amman : le rejet des accords de Camp David est souligné.

1981-Sommet de Fès : un plan arabe pour résoudre la crise au Moyen-Orient sur l’implication israélienne au Liban est rejeté.

1982-Sommet d’urgence de Fès : un projet arabe de paix avec Israël est discuté.

1985-Sommet d’urgence de Casablanca : les dirigeants réitèrent leur rejet des attaques israéliennes contre les Palestiniens.

1987-Sommet d’urgence d’Amman : l’occupation par l’Iran de certaines parties de l’Irak est condamnée.

1988-Sommet d’urgence en Algérie : les dirigeants confirment leur soutien à la Palestine, ainsi qu’à l’Irak dans sa guerre avec l’Iran.

1989-Sommet d’urgence de Casablanca : l’Egypte regagne son adhésion et réaffirme l’importance de soutenir la Palestine.

Années 1990 : Intifada

Mai 1990-Sommet d’urgence de Bagdad : le soutien à la Palestine est réitéré.

Août 1990-Sommet d’urgence du Caire : L’agression irakienne contre le Koweït est condamnée.

1996-Sommet d’urgence du Caire en Egypte : Israël a appelé à se retirer des terres arabes occupées.

Années 2000 : initiative arabe pour la paix

2000-Sommet d’urgence du Caire : les dirigeants s’accordent sur la création d’un fonds de soutien à Jérusalem.

2001-Sommet d’Amman : l’expansion israélienne des colonies juives dans les territoires occupés est condamnée.

2002-Sommet de Beyrouth : la Ligue approuve l’Initiative de paix arabe, proposée par l’Arabie Saoudite, pour mettre fin au conflit avec Israël en échange de son retrait aux frontières de 1967.

2003-Sommet de Charm El-Cheikh : la souveraineté irakienne est soulignée suite à l’invasion américaine.

2004-Sommet de Tunis : adhésion à une action commune pour la réforme de la Ligue arabe et la modernisation intérieure.

2005-Sommet d’Alger : l’engagement en faveur de l’Initiative de paix arabe est réaffirmé.

2006-Sommet de Khartoum : L’engagement en faveur de l’Initiative de paix arabe est réitéré.

2007-Sommet de Riyad : Israël est invité à accepter l’Initiative de paix arabe.

2008-Sommet de Damas : les dirigeants réitèrent leur soutien à la souveraineté irakienne.

Janvier 2009-Sommet économique et de développement du Koweït : la ligue appelle à l’intégration arabe contre la crise financière mondiale.

Mars 2009-Sommet de Doha : le soutien à la Palestine est réaffirmé.

2010-2022 : révolutions, crises

2010-Sommet de Syrie : l’importance d’une action arabe commune pour sauver Jérusalem est soulignée.

2011-Sommet économique et de développement de Charm El-Cheikh : le soutien à la Palestine est réaffirmé.

2012-Sommet de Bagdad : dans cette réunion, reportée depuis 2010 en raison des soulèvements dans les pays arabes, se termine par le gel de l’adhésion de la Syrie.

Janvier 2013-Sommet économique et de développement de Riyad : un accord pour l’investissement dans les capitales arabes est adopté.

Mars 2013-Sommet de Doha : l’opposition syrienne a obtenu le siège du régime d’Assad.

2014-Sommet du Koweït : les dirigeants réitèrent leur appel à la création d’un État palestinien.

2015-Sommet de Charm el-Cheikh : approbation de la formation d’une force militaire conjointe.

2016-Sommet de Nouakchott : les dirigeants appellent à soutenir les institutions gouvernementales yéménites contre les Houthis.

2017-Sommet de Jordanie : les dirigeants dénoncent les violations israéliennes en Palestine.

2018-Sommet de Dhahran: les dirigeants rejettent la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d’Israël.

Janvier 2019-Sommet économique de Beyrouth : les dirigeants ont réaffirmé leur soutien aux Palestiniens et leur responsabilité de protéger le statut de Jérusalem. Des discussions ont également eu lieu sur la sécurité alimentaire dans le monde arabe.

Mars 2019-Sommet de Tunis : les dirigeants ont rejeté les allégations d’ingérence iranienne dans la région.

2019-Sommet d’urgence de la Mecque: les dirigeants rejettent l’implication de l’Iran au Yémen et les attaques des rebelles houthis contre l’Arabie Saoudite.

2022-Sommet d’Alger : les dirigeants appellent au respect des droits des Palestiniens et soulignent la nécessité d’un rôle arabe collectif pour mettre fin à la guerre en Syrie.

2023 : sommet de Djeddah en 2023

Le régime syrien de Bachar Al-Assad retournera à son siège au sommet de Djeddah, qui doit commencer vendredi, avec des efforts pour résoudre le conflit dans le pays déchiré par la guerre qui devrait figurer en tête de l’ordre du jour.

La cinquième session du Sommet arabe sur le Développement économique et social est prévue dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, en novembre. 6-7.

* Écrit par Ikram Kouachi

Rapideinfo avec AA