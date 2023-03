Ould Ahmed Ely déclare sa fierté de la confiance du président de la République et de la direction du parti El-Insaf.

M. Ould Ahmed Ely, ancien ministre et chef de l’Alliance « équitables » de Mal dans la province de Brackna a exprimé ses sincères remerciements et sa reconnaissance pour la mention de son nom parmi les candidats du parti au pouvoir El-Insaf pour représenter la moughataa de Mal à l’Assemblée nationale.

Dans un post sur sa page Facebook, Ould Ahmed Ely a expliqué qu’il adresse à cette occasion ses félicitations au président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et merci au leadership du Parti El-Insaf pour la confiance précieuse et le choix qui portait plus d’un sens et qui envoyait plus d’un message dans le sens de l’équité, du renouveau politique et du respect des choix de la base.