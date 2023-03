L’alliance d’Ismail Ould Amar : les nominations de Mal sont un piratage politique. (déclaration)

Dans un précédent du genre, l’alliance d’Ismail Ould Amar, la plus grande composante sociale et politique de la commune de Mal aux les électeurs les plus puissants, le parti le plus fort et la loyauté incontestée envers le régime a été exclue des nominations du parti Insaf pour les élections prochaines dans ce que nous considérons comme une démarche agressive injustifiée.

Depuis la création de l’État moderne, l’ingénieur Ismail Ould Amar, alliance traditionnelle de loyauté, figure nationale symbolique et référence sociopolitique de la commune de Mal, est respecté et apprécié par les dirigeants du pays pour sa ténacité à défendre les intérêts de la population locale en particulier et au service de la patrie en général, ainsi que son poids électoral constant. Cela s’est manifesté à plus d’un endroit, et l’histoire en regorge de preuves.

Ce pas franchi par le parti aujourd’hui est loin de la démarche et des promesses du Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et de ses recommandations par souci d’équité, car il s’est précipité dans une série d’exclusions systématiques se manifestant par des choix négatifs qui sont loin de l’objectivité, de la sagesse et de la compétence et qui ne servent ni le parti, ni la population, ni le système.

Le piratage des options du parti par certains « lobbies » malades ne nous dissuadera pas de lutter pour une représentation équitable des habitants de Mal et de travailler à la diffusion de la démocratie, de la justice et de l’égalité et ne fera qu’accroître notre détermination à participer activement au processus de construction de la nation.

Nous avons été testés à plusieurs reprises dans le passé et avons bu de la coupe de l’exclusion jusqu’à ce que nous soyons rassasiés, et une mesure aussi injuste ne change pas notre ferme position de loyauté envers le régime, bien qu’elle ait suscité notre ressentiment complet.

Nous renouvelons par la présente notre soutien au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El ghazouani, et déclarons notre engagement à travailler dur pour contribuer efficacement à la réalisation de son ambitieux programme.

Allah a dit : « quant à l’écume, elle se perd et se dissipe, et quant à ce qui est utile aux hommes, il demeure tel qu’il est sur terre. »

Et Allah accorde le succès.

