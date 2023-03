Remous des investitures : le parti «El Insaf » met en garde les récalcitrants

Le parti « El Insaf » a rendu public, mardi soir, un communiqué de presse en réaction aux remous au sein de ses rangs à l’occasion des candidats investis qu’il s’est choisis pour briguer en son nom le suffrage des électeurs lors des prochaines élections générales, prévues le 13 mai prochain.

Dans ce communiqué, le parti dit comprendre les déceptions de certains de ses militants à l’issue de compétitions pour l’investiture. Mais il menace les militants se présentant sous les couleurs d’autres partis de sanctions.

Le parti dit aussi être vigilant quant à certaines manœuvres de candidats investis et qui lui feraient « concurrence dans d’autres circonscriptions ». « El Insaf» met en garde les personnes concernées de voir leurs candidatures retirées par le parti.

Plusieurs personnalités et responsables issus du parti «El Insaf », déçus par ses choix d’investiture, ont dit quitter ses rangs et se porter candidats sous d’autres couleurs lors des futures.

Source: ladepeche.mr