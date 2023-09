Organisation mondiale de la santé: 300 000 personnes touchées par le séisme dévastateur au Maroc.

– Le tremblement de terre de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter a coûté la vie à plus de 2000 personnes, selon les autorités locales

Le séisme dévastateur qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi 9 septembre a touché plus de 300 000 personnes à Marrakech, ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, a fait savoir samedi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La secousse de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter a fait au moins 2012 morts et 2.012 victimes et 2.059 blessés, dont plus de 1.000 dans un état grave.

L’institut d’études géologiques des États-Unis (USGS) a indiqué par voie de communiqué, que « le séisme s’était produit à une profondeur de 18,5 kilomètres et que son épicentre se situait dans la province d’Al-Haouz (les montagnes de l’Atlas), à 75 kilomètres au sud-ouest de la ville Marrakech ».

Le communiqué ajoute que le tremblement de terre s’est produit peu après 23 h 00 heure locale (22 h 00 GMT).

Le violent séisme a touché plusieurs villes marocaines dont la capitale Rabat, Casablanca (la plus grande ville du pays), Meknès, Fès, Marrakech, Agadir et Taroudant, selon l’Institut National de Géophysique.

Des informations préliminaires indiquent que la situation est particulièrement désastreuse à Marrakech, où de nombreux bâtiments se seraient effondrés et les habitants piégés sous les décombres.

Les médias locaux ont rapporté que certains bâtiments avaient été endommagés, notamment les célèbres remparts rouges entourant la vieille ville.

Le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour la Méditerranée orientale a déclaré dans un communiqué que l’OMS « exprime ses sincères condoléances et son soutien au peuple marocain après le tremblement de terre tragique qui a frappé le pays le 8 septembre, faisant des centaines de morts et affectant plus de 300 000 personnes à Marrakech et ses environs ».

Le communiqué souligne que « les équipes de l’OMS sont prêtes à soutenir la réponse nationale marocaine et à assurer rapidement les services de santé en cas de besoin ».

Les secousses ont également été ressenties en Algérie et en Mauritanie voisines.

En 2004, plus de 600 personnes avaient péri à la suite d’un séisme de magnitude 6,3 qui avait frappé le nord-est du Maroc.

avec

Agence Anadolu