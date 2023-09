Séisme dévastateur au Maroc : le bilan s’élève à plus de 2000 victimes

Un très fort séisme a frappé le Maroc vers 23h11, vendredi 8 septembre, dans la région de Marrakech, provoquant des destructions et des morts. L’épicentre du séisme, de magnitude 6,8 selon l’Institut Américain de Géophysique, 7,0 pour l’Institut de Rabat, a été identifié dans la zone Atlantide, province d’ Al Haouz, dans la commune d’Ighil, à 72 km.au sud-ouest de Marrakech, à 320 km de la capitale Rabat, à 18 km de profondeur (seulement 8 pour l’institut marocain de géophysique). La terre a tremblé à plusieurs reprises : une deuxième réplique de magnitude 4,8 a été enregistrée 20 minutes plus tard et deux autres de 3,3 et 3,4 ont suivi. Le séisme a également été ressenti dans les pays voisins : Mauritanie, Algérie, Gibraltar et même dans le sud du Portugal.

Un bilan qui s’agrandit au fil des heures

Les autorités marocaines n’ont rendu public le premier bilan officiel que tard dans la nuit, après que les dégâts aient été largement documentés sur les réseaux sociaux. Les images circulées sont dévastatrices : des maisons effondrées, des gens paniqués affluant dans les rues ou fuyant les restaurants, des blessés et des corps au sol, plusieurs mosquées également endommagées. A 4 heures du matin, le bilan officiel était déjà de 296, 24 heures après le premier terrible tremblement de terre, le bilan s’est aggravé : 2.012 victimes et 2.059 blessés, dont plus de 1.000 dans un état grave. Selon le nouveau bilan officiel, les décès ont été signalés principalement dans la province d’Al Haouz, puis à Taroudant. Trente secondes de terreur qui ont choqué et dévasté tout le pays avec des milliers de personneslaissés dormir dans la rue. La plupart des victimes sont concentrées dans la zone rurale la plus proche de l’épicentre, selon les données fournies par le ministère marocain de l’Intérieur. Dans les villages au pied de l’Atlas, pratiquement rasés, les survivants enterrent leurs proches décédés dans des tombes improvisées, rapidement creusées dans le sol. Il est impossible de quantifier les disparus dans ces zones aux maisons fragiles et difficiles d’accès. Dans les grands centres, les gens fouillent les décombres, les hôpitaux sont pleins, il y a un besoin de sang et de nombreux touristes se proposent comme donneurs.

Le Maroc a annoncé trois jours de deuil national . C’est ce qu’a annoncé le cabinet royal.

Les dégâts du séisme dévastateur

Selon les rapports du ministère marocain de l’Intérieur, les dégâts les plus importants ont été enregistrés dans les provinces et communes d’ Al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua, Taroudant. Une partie d’un minaret s’est également effondrée sur la place Jemaa El-Fna, le cœur battant, l’endroit le plus fréquenté de Marrakech, décombres dans la vieille ville, entourés de murs rouges. La médina, dédale de rues étroites qui remonte au XIe siècle et qui représente une partie du patrimoine artistique de la ville impériale, a été endommagée. Les autorités ont mobilisé tous les moyens de secours et de protection civile pour intervenir en faveur de la population. Mais parmi les zones les plus touchées figurent les villes du sud et les communes de la crête de l’Atlas, des centres montagneux très pauvres où les maisons sont souvent construites avec de la boue, des pierres et de la paille et où il n’y a pas de connexion Internet. Une catastrophe est à craindre : pour les médias marocains, il s’agit du séisme le plus puissant qui ait jamais touché le royaume.

Séismes précédents

Même s’il n’est pas considéré comme un pays à risque sismique élevé, ce n’est pas la première fois que le Maroc est frappé par un tremblement de terre : le 24 février 2004, un séisme de magnitude 6,3 Richter a secoué la province d’Al Hoceima, à 400 km du au nord-est de Rabat avec un bilan de 628 morts , des bâtiments effondrés et des infrastructures détruites. Mais le tremblement de terre qui a marqué l’histoire du royaume fut celui d’ Agadir , de magnitude 5,3 sur l’échelle de Richter , presque rasé, le 29 février 1960. La ville, située sur la côte ouest, est l’une des destinations touristiques les plus prisées. destinations du Maroc : à cette époque les morts étaient de 12 000, soit un tiers des habitants. Les maisons et les bâtiments ont été reconstruits selon des critères antisismiques.

Condoléances du Président de la République

نتقدم بأحر تعازينا القلبية وأصدق مواساتنا للمملكة المغربية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا، إثر كارثة الزلزال. و إذ نؤكد مشاطرتنا عائلات الضحايا والجرحى والمتضررين، أحزانهم وآلامهم، فإن موريتانيا تعلن تعبئة جميع الوسائل من أجل تقديم العون والمساعدة للأشقاء في المغرب. — Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) September 9, 2023

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a présenté ses sincères condoléances et l’expression de sa profonde sympathie au Maroc, roi suite au séisme qui a frappé ce pays frère, annonçant la mobilisation de tous les moyens pour fournir aide et assistance.

Le Président a déclaré dans un tweet sur son compte Twitter : « Nous présentons nos sincères condoléances et nos sincères sympathies au Royaume frère du Maroc, à son roi, à son gouvernement et à son peuple, à la suite du tremblement de terre. » Tout en partageant le chagrin et la douleur des familles touchées, la Mauritanie déclare mobiliser tous les moyens pour apporter aide et assistance à nos frères marocains.

Le Maroc apprécie la position de la Mauritanie

Dans une lettre adressée à son homologue mauritanien, le gouvernement marocain a exprimé sa profonde reconnaissance et gratitude à Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh ghazouani, pour le télégramme de sympathie et de solidarité envoyé par Son Excellence à son frère, le Roi Mohammed VI du Maroc, suite à la mort et aux blessures de centaines de personnes à la suite du douloureux tremblement de terre qui a frappé la commune d’Al-Haouz et certaines communes voisines.

Dans la lettre envoyée par l’ambassade du Maroc au nom du gouvernement marocain au Ministère mauritanien des Affaires étrangères, le Maroc a confirmé ses profonds remerciements aux dirigeants, au gouvernement et au peuple de la République islamique de Mauritanie pour s’être tenu aux côtés de leurs frères dans le royaume dans cette grande tragédie.

La lettre a également salué l’initiative mauritanienne de prêter main forte, notant dans le même contexte que la coordination avec les gouvernements des pays frères et amis à cet égard se fera après avoir identifié les besoins et les avoir identifiés sur le terrain.

Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a envoyé un télégramme au monarque marocain annonçant la disponibilité de la Mauritanie à apporter son aide au Maroc frère.

Le ministère mauritanien des Affaires étrangères a également appelé les citoyens au Maroc à participer à des campagnes de don de sang en soutien à leurs frères blessés, en plus d’interdire toute célébration dans le pays en signe de solidarité avec le peuple marocain.