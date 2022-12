Ordre national des médecins chirurgiens dentistes de Mauritanie : Dr Mohamed Abdallahi Mbareck aux commandes.

Le docteur Mohamed Abdellahi Mbareck a été porté, samedi 24 décembre, à la tête de Ordre national des médecins chirurgiens dentistes de Mauritanie, lors du premier congrès, pour un mandat de quatre ans.

Docteur Mbareck a ravi le fauteuil à deux autres prétendants, Dr Andallahi Beyane et Dr Mohamed Boubacar à l’issue d’un scrutin à un tour. Cette élection intervient après la séparation de l’ancien ordre national des médecins, des pharmaciens et des dentistes de Mauritanie en trois entités: médecins, pharmaciens et dentistes.

L’élection s’est déroulée en présence des représentants du ministère de la justice, de la santé et de la défense nationale. A la suite de cette élection, le bureau se compose comme suit:

Mohamed Abdallahi MBARECK, président

Membres:

Mohamed Ould Vagh,

Lemrabott Mohamed Lemine

Tekber Dey

Houda ABDALLAHI,

ABDALLAHI Beyane

Mohamed Boubacar

Itawal Amrou Ahmed Salem

Abdy Lemama

Abderahmane Ismaël

Baidy Lo

Sidi Mounir