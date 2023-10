OPINION : suggestions pour la continuité dans l’éducation

OPINION : suggestions pour garantir une continuité dans l’éducation

Pour garantir une continuité dans l’éducation et le manque des enseignants et professeurs dans les prochaines rentrées scolaires dans notre pays.

Voici quelques suggestions pour le gouvernement à prendre en compte :

Collecter des données : le gouvernement devrait commencer par collecter des données sur le nombre d’enseignants et d’instituteurs qui quittent le pays chaque année et surtout cette année pour émigrer. Cela permettrait d’avoir une vision claire de la situation et de comprendre l’ampleur du problème.

Améliorer les conditions de travail : il est important d’identifier les raisons qui poussent les enseignants à partir en immigration. Cela peut inclure des problèmes liés aux conditions de travail, aux salaires, à la formation ou à d’autres facteurs. En améliorant les conditions de travail, le gouvernement pourrait encourager les enseignants à rester dans le pays.

Investir dans la formation et dans la reconversion professionnelle :Investir dans la formation et dans la reconversion professionnelle :

Cela peut inclure des programmes de formation accélérée, des bourses d’études pour les étudiants intéressés par l’enseignement, ou encore des incitations financières pour attirer de nouveaux enseignants.

Encourager les enseignants retraités à revenir : le gouvernement pourrait mettre en place des incitations pour encourager les enseignants retraités à revenir à l’enseignement, même de manière temporaire. Cela permettrait de combler les postes vacants en attendant de former de nouveaux enseignants.

Favoriser le recrutement international : le gouvernement peut également envisager de recruter des enseignants à l’étranger pour combler les postes vacants. Cela nécessiterait de simplifier les procédures administratives et d’assurer leur intégration réussie dans le système éducatif de notre pays rapidement.

Mettre en place un suivi continu : une fois les mesures mises en place, le gouvernement devrait assurer un suivi continu pour évaluer leur efficacité et apporter les ajustements nécessaires. Cela permettrait de s’adapter aux éventuelles évolutions de la situation et de garantir la continuité de l’éducation.

L’anticipation de la perte des enseignants partis en immigration est essentielle pour assurer un système éducatif robuste et de qualité. En prenant des mesures proactives, le gouvernement peut prévenir les problèmes liés au manque d’enseignants et garantir une éducation de qualité pour tous les élèves mauritaniens pour les générations futures.

© Abdoulaziz DEME

Le 07 octobre 2023